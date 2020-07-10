фото-видео видео Пятый сезон сериала Корона не станет последним! Netflix продлил шоу

2020-07-10 20:31 72

Ранее планировалось, что пятый сезон сериала о королевской семье "Корона" станет последним, но Netflix передумал и все-таки решил продлить на шестой сезон. Вот он и станет финальным.

"Новости из дворца: мы можем подтвердить, что будет шестой (и финальный) сезон "Короны"!", - говорится в сообщении сервиса в в Twitter.

Эту новость изданию Comic Book прокомментировал создатель "Короны" Питер Морган.

"Когда мы начали обсуждать сюжетные линии для 5-го сезона, то очень быстро поняли, что для раскрытия богатой и сложной истории мы должны вернуться к первоначальному плану и сделать шесть сезонов", - отметил Морган.

В настоящий момент к выходу готовится четвертый сезон с прежними актерами. Он должен выйти в конце 2020 года. Коронавирус не повлиял на съемки новых сезонов сериала "Корона".

Кроме того, стало известно, что роль королевы Елизаветы II в пятой части исполнит Имельда Стонтон. Стонтон сыграет Елизавету в XXI веке. Также уже найдена актриса на роль принцессы Маргарет в пятом сезоне.

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