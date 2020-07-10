Детали Тищенко предложил «Схемам» сделать расследование о резиденции Трампа

2020-07-10 17:15 270
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Второй день в СМИ и социальных сетях продолжается дискуссия касательно временного переезда Владимира Зеленского в государственную резиденцию «Конча-Заспа», сенсацию из которого сделали журналисты проекта «Схемы».

Свое мнение по этому поводу высказал народный депутат от партии «Слуга народа», руководитель столичного штаба и главный претендент на пост мэра Киева Николай Тищенко, который посоветовал журналистам «Схем» найти новую сенсацию и «разоблачить» президента США Дональда Трампа, премьер-министров Великобритании Бориса Джонсона и Канады Джастина Трюдо, которые тоже живут в государственных резиденциях.

В частности, Николай Тищенко отметил, что резиденция, куда временно переехал Зеленский – это государственный объект, а не мини-государства, которые себе за счет налогоплательщиков создали его предшественники Янукович и Порошенко.

«Ну что, друзья, журналисты программы "Схемы" высосали очередную "сенсацию" о том, что сейчас президент Украины проживает на государственной даче. Кстати, государственная дача - это не собственная мини-государство вроде "Межигорье" Януковича или "Белого дома" Порошенко. Но больше всего поразило журналистов то, что эту дачу отремонтировали в конце 2019 за 300000 гривен. Хотя это и не 30 миллионов, которые тратили предшественники нарезиденцию "Синегора"», - написал Николай Тищенко на своей странице в Facebook.

По мнению нардепа, если из таких вещей журналисты делают сенсации, то коррупция в высших эшелонах украинской власти действительно преодолена, и заслуга в этом действительно принадлежит Зеленскому.

«Друзья, меня действительно осчастливливают такие сюжеты. Если это, по мнению "Схем", "сенсация", то на высшем уровне коррупции у нас уже нет. Да, это заслуга президента Зеленского, которому доверилась большинство украинцев. Мы же должны преодолеть коррупцию на местах. Например, по адресу Крещатик, 36», - намекнул Тищенко на коррупционные проявления в КГГА.

При этом, Тищенко посоветовал «Схемам», чтобы не оставаться без работы в Украине, устроить серию разоблачений лидеров других государств.

«Позволю себе посоветовать "Схемам" разобраться еще с некоторыми "сенсационными" темами, как: президент США Дональд Трамп проживает в государственной резиденции президента США в Вашингтоне по адресу Пенсильвания-авеню, 1600, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проживает в государственной резиденции по адресу Даунинг-стрит, 10, премьер-министр Канады Джастин Трюдо проживает в государственной резиденции по адресу Сассекс-драйв, 24.

Разоблачим и их, так как в наших верхах, оказывается, разоблачать нечего!», - подытожил Николай Тищенко.

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