Детали Зеленский продал дом и переехал на госдачу из-за развода с женой

2020-07-16 18:04 771

Президент Украины Владимир Зеленский продал свой дом и переехал на госдачу из-за грядущего развода со своей супругой Еленой. В данный момент у пары происходит раздел имущества и на государственной даче они не живут вместе. Об этом пишет политический эксперт Владимир Цибулько.

«Важко бути президентом. Одна радість - прес-секретар у нього хороша і (не) вагітна», - добавляет он с иронией.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель беременна. Изначально об этом заявил со ссылкой на свои источники в близких к главе государства кругах на Печерских холмах политик Геннадий Балашов.

По его словам, сами «слуги народа» обеспокоены такой ситуацией, поэтому утечка информации идет и от парламентариев из монобольшинства.

Затем Мендель записала видеообращение, в котором двусмысленно попыталась опровергнуть информацию, но только усилила подозрения о своей беременности.

Многие обратили внимание на открытое платье, которое выбрала Мендель для своего «опровержение».

Блогер Мирослав Олешко утверждает, что эта информация подтверждается и его источниками. Он подметил, что Елена Зеленская последний пост в Фейсбуке публиковала 21 июня, а совместных фото президентской семьи украинцы не видели уже давно, хотя ранее пресс-служба президента публиковала их регулярно. Также Зеленский ни слова не сказал о выздоровлении его жены от коронавируса.

Олешко и Балашов утверждают, что информация о болезни первой леди страны - это обман, чтобы скрыть информацию, что супруги живут раздельно.

Также Олешко отметил, что имущество семья Зеленских переводит в офшоры. Недавно президент заявил о продаже своего дома, а сам переехал на госдачу. Интересно, что Елена Зеленская с ним не переехала и живет с детьми отдельно. А вот Мендель видели на госдаче. У Владимира и Елены Зеленских происходит раздел имущества перед разводом, говорят источники в окружении президента.

Эту же информацию подтверждает политэксперт Владимир Цибулько.

"Жена президента изолировалась. Она, наверное, ушла с детьми, как обычно поступает женщина, - да горите вы все огнем, не хочу никаких интервью. То есть модель поведения президента, жены президента, окружения - полное молчание", - отмечает Балашов.

"Раньше ходили слухи, что Мендель является пресс-секретарем и любовницей, а сегодня начали говорить еще и что она беременна, подождите, ребята, это что такое запускается?" - говорит политик.

Геннадий Балашов добавил, что информацию об этом скандале пока придерживают до поры до времени, то есть до того момента, который будет благоприятным для пиара. Он убежден, что удар готовится по всем СМИ. Политик говорит, что, если эти слухи будут подтверждены, то рейтинг президента обвалится почти до нуля, - украинские женщины не простят измены, Мендель будут ненавидеть, а жене президента будут сочувствовать, а "слуги народа" получат такие потери рейтинга, что фракция не сможет в дальнейшем существовать.

"Если пошли такие слухи на Печерских холмах, это, как правило, подтверждается потом. Просто через некоторое время это начнет выходить из дворца президента", - резюмировал Геннадий Балашов.

Напомним, пресс-секретарь президента Юлия Мендель неоднократно попадала в скандалы. Так, ранее был случай, когда она перегородила дорогу и удерживала руками журналиста, когда тот пытался задать вопрос президенту. А потом Мендель оттолкнула журналистку, когда та подошла к президенту.

Кроме того, скандал возник, когда Мендель опубликовала фото с Зеленским, сделанным для издания The Guardian.

Мендель обвинили в нарушении протокола. По протоколу за спиной у президента, положив руку на кресло или на плечо, может быть только жена – первая леди, отметил политолог Михаил Чаплыга.