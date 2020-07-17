Коронавирус На Западе Украины объявлен желтый уровень опасности, ожидаются грозы

2020-07-17 11:15 87

Сегодня в западном регионе страны объявлен желтый уровень опасности, означающий потенциально опасные погодные условия.

Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По его данным, из-за грозы желтый уровень действует в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Кроме того, 17 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Николаевской, Херсонской, Донецкой областях.

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