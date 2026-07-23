Світ Уряд Естонії оцінив загрози на кордоні з рашистами - готові вмить повністю перекрити кордон

2026-07-23 10:32

Естонія поки не планує закривати кордон із росією, оскільки нинішня ситуація не створює достатніх підстав для такого кроку. Водночас влада країни готова швидко змінити рішення, якщо з боку рф виникне реальна загроза, повідомляє ERR.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що робота пунктів пропуску залежить від оцінки ризиків для національної безпеки. За його словами, наразі підстав для обмеження руху немає.

"Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, кордон буде закритий невідкладно". - наголосив урядовець.

Питання можливого закриття кордону регулярно обговорюють після того, як наприкінці 2023 року Фінляндія повністю обмежила сполучення з рф. В Естонії також лунають заклики запровадити аналогічні заходи.

Таро додав, що прикордонники продовжують фіксувати спроби перевезення з росії заборонених санкціями товарів. Водночас звичайних російських туристів до країни вже тривалий час не пропускають. Нині кордон переважно перетинають люди з посвідками на проживання у країнах ЄС або з подвійним громадянством.

subscriber subscriber

Еще по теме

На Буковині викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Румунії

2026-07-20 10:33

У пункті пропуску Могилів-Подільський – Отач на кордоні з Молдовою будуть обмежувати рух

2026-07-15 14:37

Євросоюз відклав запуск електронної системи контролю в’їзду EES до 2027 року

2026-07-07 16:45

Формування ударних угруповань на кордоні з білоруссю не зафіксовано, але загроза зберігається

2026-05-26 16:46

Еще новости в разделе "Світ"

Танкери із нафтою Саудівської Аравії різко змінили курс у Червоному морі після погроз єменських хуситів

2026-07-23 12:31

Уряд Естонії оцінив загрози на кордоні з рашистами - готові вмить повністю перекрити кордон

2026-07-23 10:32

Японський стартап створив ліки, які продовжують життя домашнії котів до 30 років

2026-07-23 09:27

Британія витратить ще 3,7 млн євро на розробку недорогих систем для перехоплення безпілотників

2026-07-20 08:23
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Танкери із нафтою Саудівської Аравії різко змінили курс у Червоному морі після погроз єменських хуситів 2026-07-23 12:31
Уряд Естонії оцінив загрози на кордоні з рашистами - готові вмить повністю перекрити кордон 2026-07-23 10:32
Японський стартап створив ліки, які продовжують життя домашнії котів до 30 років 2026-07-23 09:27
Британія витратить ще 3,7 млн євро на розробку недорогих систем для перехоплення безпілотників 2026-07-20 08:23