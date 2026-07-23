Світ Уряд Естонії оцінив загрози на кордоні з рашистами - готові вмить повністю перекрити кордон

2026-07-23 10:32

Естонія поки не планує закривати кордон із росією, оскільки нинішня ситуація не створює достатніх підстав для такого кроку. Водночас влада країни готова швидко змінити рішення, якщо з боку рф виникне реальна загроза, повідомляє ERR.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що робота пунктів пропуску залежить від оцінки ризиків для національної безпеки. За його словами, наразі підстав для обмеження руху немає.

"Якщо виникне безпосередня загроза для Естонії, кордон буде закритий невідкладно". - наголосив урядовець.

Питання можливого закриття кордону регулярно обговорюють після того, як наприкінці 2023 року Фінляндія повністю обмежила сполучення з рф. В Естонії також лунають заклики запровадити аналогічні заходи.

Таро додав, що прикордонники продовжують фіксувати спроби перевезення з росії заборонених санкціями товарів. Водночас звичайних російських туристів до країни вже тривалий час не пропускають. Нині кордон переважно перетинають люди з посвідками на проживання у країнах ЄС або з подвійним громадянством.