ВІЙНА В Україні Формування ударних угруповань на кордоні з білоруссю не зафіксовано, але загроза зберігається

2026-05-26 16:46

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Україна не фіксує формування ударних угруповань на кордоні з Білоруссю, однак загроза з цього напрямку залишається. Про це він сказав у телеефірі, передає Укрінформ.

"Треба розуміти, що незмінною залишається загроза, яка може йти з території Білорусі. Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Білорусь сприяє тому, щоб Росія вела бойові дії проти нашої держави - в 2022 році відкривала свій кордон, весь цей час надає свою територію для проведення навчань, підготовки російських військ, проводить спільні навчання. Тому... ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій з цього напрямку і в першу чергу мати власні сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білоруссю", - зазначив Демченко.

За його словами, наразі не фіксується нарощування угруповань по напрямку українського кордону, які були б готові до здійснення вторгнення з території Білорусі.

Демченко зауважив, що Білорусь тримає певні підрозділи біля кордону з Україною, але "вони не нарощуються, у певні періоди ротуються, замінюються на інші, але ситуація залишається незмінною щодо їхнього перебування по напрямку нашого кордону".

"Якщо говорити про якісь ударні дії щодо нарощування підрозділів чи то армії Білорусі, чи щоб Росія перекинула на територію Білорусь свої підрозділи, - цього, на щастя, не фіксується", - наголосив він.

Речник ДПСУ додав, що українська сторона відстежує ситуацію на території Білорусі, щоб на бути готовою у разі її зміни та вчасно відреагувати.

Нагадаємо, як заявив президент України Володимир Зеленський, Україна посилить оборонні заходи на північних напрямках, зокрема у нарощування укріплень і збільшення особового складу.