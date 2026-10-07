Світ Польща посилює оборону та кордон з Україною через можливу агресію рашистів

2026-10-07 08:22

«На Польщу чекають складні місяці» - Дональд Туск попередив про можливі російські провокації.

Прем’єр Польщі заявив, що росія може здійснювати гібридні атаки із застосуванням дронів і ракет проти країн Європи, зокрема Польщі.

На тлі загроз Варшава посилює оборону:

К 2026 році на оборону передбачено близько 200 млрд злотих — 4,81% ВВП.

Польща посилює безпеку кордону з Україною після російських ударів поблизу польської території.

Уряд також нарощує військову інфраструктуру та закупівлю озброєнь.

Водночас заяви про конкретні плани рашистів щодо масштабної провокації поки що можна сприймати як попередження польської сторони, а не як підтверджений факт.