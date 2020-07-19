Коронавирус В Украине больше 700 новых случаев коронавируса: статистика на 19 июля

2020-07-19 12:00 306

За минувшие сутки в Украине обнаружили 731 новый случай заболевания COVID-19. Всего по состоянию на утро воскресенья, 19 июля, в стране зафиксировано 58 842 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

За сутки от осложнений коронавирусной инфекции скончалось 8 больных. Всего COVID-19 забрал жизни 1 485 украинцев.

Вместе с тем, за минувшие сутки выздоровление от коронавирусной инфекции подтверждено у 355 жителей Украины. Всего COVID-19 победили 30 879 украинцев.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 18 июля, в Украине зарегистрировали 847 новых случаев коронавирусной инфекции.

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