Украина Сьогодні, 19 липня, свій 50-ий День народження святкує генеральний директор-художній керівник Національної оперети України, Голова НСТДУ, н. а. України Богдан Струтинський!

2020-07-19 09:45 126
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Доля нагородила його гострим розумом, лідерськими якостями і прекрасним талантом керівника! Це сприяло тому, що Київський національний академічний театр оперети - один з найстаріших закладів культури України та єдиний театр у своєму жанрі - став настільки популярним, що квитки до нього розкуповують за два-три місяці до вистави.

Досягнення Богдана Струтинського гідно відзначені численними нагородами і відзнаками, в тому числі державними. Одна з останніх – Орден «За заслуги» І ступеня! Це неймовірний успіх! Пане Богдане, хай Ваша ділова хватка і завзятість примножуються і приносять нові успіхи!

Щиро вдячні за багаторічну співпрацю і зичимо Вам миру, радості, розуміння в колективі і щирої підтримки партнерів! Усіх благ!

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Украина

Сьогодні, 19 липня, свій 50-ий День народження святкує генеральний директор-художній керівник Національної оперети України, Голова НСТДУ, н. а. України Богдан Струтинський! 2020-07-19 09:45 126
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