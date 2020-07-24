Детали Знакомство с тёщей: Названа настоящая причина поездки Зеленского и Мендель на остров Бирючий

2020-07-24 16:03 174

Неделю назад стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский проведет краткосрочный отпуск на острове Бирючий в Херсонской области.

Тогда многих удивил выбор места отдыха Зеленским. Резиденция – достаточно отдаленная, там давно уже не отдыхали первые лица государства.



Однако, украинцы, похоже, докопались до сути. Так, политический эксперт Тарас Черновол обратил внимание на интересное совпадение. Дело в том, что пресс-секретарь Юлия Мендель, которая, по данным многочисленных источников, беременна от главы государства, родом из Геническа Херсонской области.

Ранее уже сообщалось, что Зеленский отправляется на отдых не один, а вместе с Мендель. При этом, сама Мендель в недавнем интервью Наталье Влащенко с телеканала ZIK заявила, что мама тяжело восприняла информацию о ее возможной беременности от президента Украины.

Таким образом, поездка именно на остров Бирючий может быть связана с желанием Зеленского поближе познакомиться с возможной будущей тещей. И убедить ее в серьезности своих намерений.

Кстати, стоит напомнить, что Юлия Мендель продолжает скрывать имя своего парня. В вышеупомянутом интервью она наотрез отказалась называть его имя, лишь подтвердив, что он из политики.

"Я не думаю, что кто-то знает, кто это ... Пусть пока будет так", - подчеркнула она.