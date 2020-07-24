Детали СМИ: Банда Стукало, Сороки и Павловой причастна к серии под-жогов в Бузовой

2020-07-24 17:48 489
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Банда Алексея Стукало, Дмитрия Сороки и Елизаветы Павловой продолжает терроризировать жителей села Бузовая Киево-Святошинского района. На этот раз членов группировки подозревают в организации серии поджогов. Об этом сообщила Народная правда.

Поджоги участились с осени прошлого года. В начале 2020 года злоумышленники подожгли дом местной жительницы, чтобы «зачистить» земельный участок. Последний случай — поджог сортировочного пункта ТБО. Согласно свидетельским показаниям, непосредственно перед пожаром Сорока вместе с Павловой на своем авто приезжали к месту происшествия. После пожара Сорока еще и незаконно проник на частную территорию этого сортировочного пункта. Чтобы обеспечить себе алиби, в тот же день Сорока выехал в город Вилково Одесской области. Оттуда записал видео, которое должно было подтвердить: в Бузовой его в тот день не было. «Сожженный сортировочный пункт давно мозолил Сороке глаза, он даже забросал сельсовет письмами с требованием перенести его на другую территорию», — пишет Народная правда.

Дмитрий Сорока

 

Первый факт поджога зафиксировали еще в 2013 году: у секретаря сельсовета сгорел автомобиль. «Сорока одним из первых об этом узнал и активно включился в поиск и поимку виновных. Все, как в той поговорке: кто громче всех кричит: «Держи вора!» — сам вор», — говорится в материале.

Банда в Бузовой орудует последние несколько лет. Во главе — неудавшийся журналист и, по совместительству, земельный махинатор Алексей Стукало. Он разрабатывает преступные планы и курирует общую деятельность. 

Алексей Стукало

 

Дмитрий Сорока и несколько подручных — исполнители. Сорока известный украинофоб и антисемит, сторонник Шария и «братства славянских народов». Связная между членами группировки — сожительница Сороки Елизавета Павлова. В прошлом она пробовала себя в роли кинопродюсера. Однако ее карьера завершилась после того, как Павлова исчезла вместе с 700 тыс. долларов бюджета на съемки фильма «Лучшая партия».

 Стукало, Сорока и Павлова называют себя активистами и борцами за справедливость. Всех односельчан, которые с этим не согласны, жестко подавляют. «Люди боятся, что эти преступники навредят им или их родственникам, сожгут дом или машину», — рассказала Народной правде местная жительница, пожелавшая не называть имени.

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