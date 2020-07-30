Украина ПриватБанк расширил услугу выдачи наличных на кассе

2020-07-30 22:00 159

ПриватБанк и Mastercard приняли решение о расширении возможности услуги «Наличные на кассе» с 1 августа.

Как сообщили в пресс-службе банка, с 1 августа снять наличные на кассе можно будет также в супермаркетах «Сильпо», «Фора» и «Varus».

«Удобный и быстрый доступ к наличным на кассе торговой точки — без необходимости искать банкомат — получат держатели любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) и других украинских банков различных платежных систем», — заявил руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.

Отметим, что для снятия наличных на кассе магазина покупателю необходимо оплатить покупку банковской картой и сообщить кассиру о необходимости снять наличные.

Согласно условиям, за одну транзакцию можно снять не более 500 гривен, а сумма, которую может выдать кассир, не зависит от стоимости покупки.

О том, что воспользоваться услугой снятия наличных на кассе смогут и клиенты Ощадбанка, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Так в ПОС-терминалах Ощадбанка снять наличные могут держатели карт Mastercard, VISA или ПРОСТІР любого украинского банка.

Сейчас снять наличные можно на заправках WOG, сети аптек «Аптека низких цен» и в супермаркетах «Varus».

«Запуск услуги снятия наличных на кассах торговых сетей важен как для банков и их клиентов, так и для экономики страны с точки зрения повышения финансовой инклюзии украинцев и стимулирования безналичных расчетов. Особенно это актуально там, где банкоматы малодоступны»,— отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Кроме того, снять наличные на кассе с 1 августа можно будет в сети АЗС ОККО .

«Наличные на кассе» — очередная новация, мини-банкомат на каждом АЗК, который доступен в режиме 24/7. Учитывая широкое покрытие нашей сети — это удобно, а главное, безопасно», — заявил маркетинг-директор сети ОККО Василий Дмытрив.

Напомним, ранее сообщалось, что во 2-м квартале 2020 Национальный банк Украины продолжил предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

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