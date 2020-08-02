Украина 2 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2020-08-02 11:00 774

2 августа в народном календаре чествуют пророка Илью. Господь наделил Илью даром чудотворения. Он использовал его для того, чтобы вернуть людей к вере. В этот день зима борется с летом, а день Ильи считался поворотом к зиме.

Именины сегодня отмечают: Илья, Александр, Алексей, Константин, Сергей.

Народные приметы на 2 августа

– Глухой гром на Илью предвещает дождь, и наоборот, сильный ливень начнется, если на Илью слышен громкий гром.

– Непрерывно гром гремит – жди сильного града.

– Дождь на Илью предвещает хороший урожай зерновых в следующем году.

– Утром 2 августа на небе облаков много – в следующем году нужно проводить ранний посев и ожидать такого же раннего урожая.

– Если небо в полдень затянуло, то посев будет средним.

– Небо нахмурилось к вечеру – ждите позднего посева и плохого урожая.

Что можно делать 2 августа

- Сегодня нужно дать пищу бедным и бездомным.

- Родниковая вода на Илью считается целебной. Она защищает от болезней и сглаза.

Что нельзя делать 2 августа

- На Илью нельзя есть землянику.

- В этот день нельзя работать на поле, ведь пророк Илья может ударить молнией.

- После Ильи нельзя купаться в водоемах.

- Сегодня нельзя выпускать животных на улицу.

- В этот день нельзя стоять на перекрестке, там собирается нечисть.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире