Украина 2 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2020-08-02 11:00 774
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

2 августа в народном календаре чествуют пророка Илью. Господь наделил Илью даром чудотворения. Он использовал его для того, чтобы вернуть людей к вере. В этот день зима борется с летом, а день Ильи считался поворотом к зиме.

Именины сегодня отмечают: Илья, Александр, Алексей, Константин, Сергей.

Народные приметы на 2 августа

– Глухой гром на Илью предвещает дождь, и наоборот, сильный ливень начнется, если на Илью слышен громкий гром.

– Непрерывно гром гремит – жди сильного града.

– Дождь на Илью предвещает хороший урожай зерновых в следующем году.

– Утром 2 августа на небе облаков много – в следующем году нужно проводить ранний посев и ожидать такого же раннего урожая.

– Если небо в полдень затянуло, то посев будет средним.

– Небо нахмурилось к вечеру – ждите позднего посева и плохого урожая.

Что можно делать 2 августа

- Сегодня нужно дать пищу бедным и бездомным.

- Родниковая вода на Илью считается целебной. Она защищает от болезней и сглаза.

Что нельзя делать 2 августа

- На Илью нельзя есть землянику.

- В этот день нельзя работать на поле, ведь пророк Илья может ударить молнией.

- После Ильи нельзя купаться в водоемах.

- Сегодня нельзя выпускать животных на улицу.

- В этот день нельзя стоять на перекрестке, там собирается нечисть.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

НБУ выпустит новые деньги, украинцам показали, как они выглядят: "войдут в обращение с 3 августа"

2020-08-02 10:39 1713

Как правильно выбирать дыню и кому нельзя ее есть

2020-08-01 15:00 891

Украинцев предупредили о резком изменении погоды 1 августа

2020-08-01 13:30 1269

На Донбассе ОБСЕ зафиксировала 123 нарушения

2020-08-01 10:00 642

Еще новости в разделе "Украина"

2 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2020-08-02 11:00 774

НБУ выпустит новые деньги, украинцам показали, как они выглядят: "войдут в обращение с 3 августа"

2020-08-02 10:39 1713

В Украине начнут жестко штрафовать за отсутствие РРО

2020-08-02 10:36 624

Выйти на пенсию в 60 смогут не все украинцы

2020-08-02 10:30 348
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

2 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день 2020-08-02 11:00 774
НБУ выпустит новые деньги, украинцам показали, как они выглядят: "войдут в обращение с 3 августа" 2020-08-02 10:39 1713
В Украине начнут жестко штрафовать за отсутствие РРО 2020-08-02 10:36 624
Выйти на пенсию в 60 смогут не все украинцы 2020-08-02 10:30 348

Лента

13:00 Доллар сорвется в пропасть, НБУ обновил курс валют: что будет с гривной после выходных
12:30 Высокий уровень тревоги: комитет ВОЗ заявил, что пандемия будет долговременной
12:00 Минздрав объяснил раздел Украины на зоны
11:30 Кравчук предлагает к процессу установления мира на Донбассе привлечь США
11:00 2 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10:39 НБУ выпустит новые деньги, украинцам показали, как они выглядят: "войдут в обращение с 3 августа"
10:36 В Украине начнут жестко штрафовать за отсутствие РРО
10:30 Выйти на пенсию в 60 смогут не все украинцы
10:22 Космический корабль NASA замерз по пути на Марс
видео 10:16 Пытались все "замять": выяснились детали нападения на женщину в поезде "Укрзализныци"