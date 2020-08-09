Детали Столар украл у киевлян Подольско-Воскресенский мост

2020-08-09 19:39 168
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Киевляне могут остаться без Подольско-Воскресенского моста. Подрядчик строительства компания ООО «Инжиниринговая Мостовая Компания» незаконно вывезла или фактичекски украла с площадки закупленные в Германии ванты (тросы) для моста. ООО «Инжиниринговая Мостовая Компания» контролируется бывшим многолетним «смотрящим» за Киевом Вадимом Столаром. Мэр Киева Виталий Кличко предоставил в полицию доказательства, что представители компании Столара незаконно проникли на объект, - передает портал Антикор.

В экспертной среде считают, что Столар намеренно организовал кражу 12 тросов без которых невозможно достроить Подольско-Воскресенский мост. Таким образом Столар пытается понизить рейтинг и доверие к действующему мэру Кличко. Столар финансирует кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского. Соответственно провал строительства Подольско-Воскресенского моста Пальчевский обязательно использует в предвыборной кампании.

Криминальные действия Столара также расценивают как умышленный вред Кличко за то, что мэр Киева ранее избавился от «смотрящего» за столицей Столара. В связи с общественным резонансом реакция правоохранительных органов была быстрой и в компании ООО «Инжиниринговая мостовая компания», которая вывезла ванты (тросы) с Подольско-Воскресенского моста, прошли обыски.

По словам источника в МВД сейчас готовится подозрение о совершении преступления, которое будет вручено собственнику «Инжиниринговая мостовая компания» Вадиму Столару.

Для усиления своей позиции Столар «включил» народного депутата Гео Лероса, который заступился за компанию Столара ООО «Инжиниринговая Мостовая Компания» и обвинил мэра Кличко в воровстве денег. Ранее Гео Лерос принимал участие в пленочном скандале «прослушки» брата главы офиса президента Андрея Ермака, который организовал Вадим Столар и бывший чиновник КГГА времен Януковича Андрей Ваврыш. Примечательно, что после пленочного скандала Гео Лерос задекларировал доходы в размере 20 млн. грн и наличие других дорогостоящих материальных ценностей. Журналисты-расследователи считают, что эти деньги Гео Лерос мог получить от Столара и Ваврыша за обнародование компрометирующих записей против главы Офиса президента Андрея Ермака. Только за один год финансовое состояние Гео Лероса существенно возросло и согласно декларации Лерос является собственником большой квартиры (330 кв. м) в центре Киева, доли в двух небольших - по 40 метров каждая, 96 картин, трех пар часов Rolex и одного Chopard, коллекции из 20 фотоаппаратов Leica, 49 биткоинов (10 млн. грн.), двух одинаковых автомобилей BMW 2014 года, Ford Capri 1980 года, в банке у депутата 325000 долларов, 97 000 евро и почти миллион гривен, еще 315 000 долларов депутат одолжил. Также Гео Лерос был участником скандала о выделение из государственного бюджета 3,6 млн гривен, которые «исчезли» без отчета со стороны Гео Лероса.

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Детали

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