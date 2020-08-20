Детали Произойдет ли в Беларуси церковный раскол?

2020-08-20 15:16 300

Насельник Никольского монастыря в Гомеле архимандрит Савва (Мажуко), считает, что Константинопольский патриархат готовит в Беларуси церковный раскол. По мнению клирика, в Беларуси будет разыграна карта белорусского национализма, в результате чего Русская Православная Церковь столкнется с «большими последствиями».Священник напомнил, что Константинопольский патриархат еще несколько лет назад объявил территорию Беларуси зоной своего влияния, «и уже проведена определенная каноническая подготовка, что бы здесь учредить или автокефалию или белорусский экзархат Константинопольского патриархата. В любом случае, нас ждет церковный раскол», – подчеркнул отец Савва.

Интересно, что «белорусский майдан» немедленно спровоцировал «томосизацию»: ряд протестных политических организаций Беларуси разработали «Реанимационный пакет реформ», в котором к 2030 году предусмотрено «восстановление Белорусской Автокефальной Православной Церкви» - как альтернативы РПЦ.

Отдельно стоит отметить, что инициатива томосизации Белоруссии была подброшена «украинскими братьями» из ПЦУ, которые уже прошли путь церковного раскола – с подачи Запада. Так, глава ПЦУ Епифаний Думенко несколько дней назад обратился к белорусскому народу с предложением «просить Матерь-Церковь о Томосе» и бороться за свое достоинство. Видимо, «гиднисть» и Томос – близнецы-братья.

«Именно в эти дни особенно страдает белорусский народ – наши соседи, с которыми с княжеских времен мы имели много веков общей церковной и государственной истории, составляя до 1686 г. единую Киевскую митрополию, – написал Думенко. – Ее неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для Православия во всей Восточной Европе. По воле верующего народа и по благословению нашей общей Матери-Церкви, Вселенского Патриархата, Украинская Церковь утвердилась среди автокефальных Церквей-Сестер. Православная Церковь Беларуси имеет те же основания и право просить Матерь-Церковь о Томосе, когда на то будет ее желание», - написал главный украинский «томосек» на своей странице в соцсетях. Причем, на русском языке: ведь в РБ все свободно общаются на нем.

Надо отметить, что вброссделан очень вовремя: у белорусских «змагров» нет сколько-нибудь внятных лозунгов и требований, ну кроме традиционного «за все хорошее и против всего плохого». А тут сразу предлагают на бело-красное знамя водрузить Томос и поссориться с «московской церковью». К слову, священник ПЦУ Георгий Коваленко заявил, что «Православная церковь Беларуси» – уже реальность.

Стоит напомнить, что попытки православного раскола в Беларуси происходят несколько последних лет, хотя обострились они именно в связи с «томосизацией» Украины. Для Петра Порошенко это была предвыборная технология – с ее помощью он рассчитывал увеличить количество своих сторонников. Но не только. Раскол по церковной линии, стравливание украинцев на почве религиозной вражды, разделение церкви на «правильную» и «неправильную» были инициированы западными хозяевами Украины с целью углубления русофобии на территории, граничащей с РФ.

В 2018-м впервые в истории Синод Русской православной церкви собрался в Минске. Произошло это все после того, как Константинопольский патриархат начал процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Именно в Минске и было принято РПЦ решение о полном разрыве эвхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Правда, его тут же начали критиковать некоторые белорусские теологи: мол, на ультиматумах диалог не построить, а решение о разрыве с Фанаром завело РПЦ в тупик и оскорбило белорусских прихожан.

«Для автокефалии нужны соответствующие настроения у верующих, внутри общества, усиление государственной независимости, различные политические факторы…», - поясняла два года назад теолог Наталья Василевич.

А уже год спустя, те самые политические факторы привели к тому, что официальную позицию Белорусской православной церкви (БПЦ) относительно духовного единства трех братских народов, начали критиковать представители прогрессивной белорусской общественности и часть экспертного сообщества. Там особой популярностью стали пользоваться заявления протодиакона Андрея Кураева относительно перспектив автокефальной церкви Беларуси. «Самое парадоксальное: с точки зрения Константинополя, Минск – это уже чужая для Москвы территория. Раз отменяется патриаршая грамота 1686 года о переходе Киевской митрополии под Москву, то отмена касается и Белоруссии. Тогда, в XVII веке, Речь Посполитая и Киевская митрополия включали в себя и белорусскую территорию», – вещал Кураев. И сразу нашел сторонников в неофициальной Белорусской автокефальной православной церкви. Там подняли голову и стали поздравлять украинский народ и Украинскую православную церковь с поворотом к полной самостоятельности. « Более 300 лет они страдали от московских царей и императоров, и вот наконец-то приблизились к автокефалии», – заявил священник Белорусской автокефальной православной церкви Леонид Аколович. Знакомо, не так ли? Это белорусская вариация украинского лозунга незалежности : «геть от Москвы!» Как скоро прозвучит «маскаляку – на гилляку»- можно догадываться. Но в любом случае белорусские автокефалы- подпольщики уже не раз и не два говорили о том, что украинский Томос должен придать белорусским православным верующим сил - в борьбе за свою независимость от РПЦ. Кстати, независимой от Москвы белорусская церковь была в 1922–1927 годах, а затем в военное время, во время фашистской оккупации.

В 1942 году в Минске прошёл т.н. Всебелорусский церковный собор, на котором его участники приняли обращение к Константинопольскому патриарху с просьбой «дать своё апостольское благословение на самостоятельную жизнь нашей Святой Православной Церкви Белорусской». Данное обращение было принято по инициативе нацистской администрации, о чём недвусмысленно говорилось в самом документе: «В 1941 году немецкая армия освободила Беларусь от большевиков и поляков, и актом Генерального Комиссара для Беларуси от 3 октября 1941 года жизнь Православной Церкви на Беларуси была легализована при условии её автокефального управления». Параллели провести несложно, правда?

Тем более, что называть патриарха Кирилла захватчиком и оккупантом некоторые белорусские псевдоисторики и политологи начали еще пару лет назад. «Православная Беларусь в этой борьбе между Москвой и Константинополем остается заложницей, зависимой от капризов Кремля, Кирилла и его Синода», – заявлял Анатолий Сидоревич.

А сегодня на эту тему открыто высказываются представители самопровозглашённой Белорусской Автокефальной Православной Церкви (БАПЦ). Так, глава этой организации, «архиепископ» Святослав (Логин) в интервью «Радио Свобода» заявил: «Мы имеем все каноничные основания для того, чтобы церковь в Беларуси имела независимость и право объявлять автокефалию».

Интересно, что нынешний лидер белорусских «автокефалов» родом из Украины. Вячеслав Вячеславович Логин, называющий себя архиепископом Святославом, родился в Чернигове, окончил Киевский политехнический институт, а затем — Киевскую духовную семинарию. Путь священника раскольнической церкви Логин начал в Канаде, продолжил — в США. Там же находится и большинство приходов БАПЦ, а центром белорусского раскольничества является Кафедральный собор святого Кирилла Туровского в Нью-Йорке. Да и там автокефалы занимаются не столько духовной, сколько политической жизнью. А в 2016 году один из клириков отметился тем, что публично благословил боевиков радикальной организации «Молодой фронт», заявлявших о своей готовности «защищать Беларусь от агрессии России». Так что процессы раскола запускались уже тогда, а продолжились на последних парламентских выборах в РБ, когда свою кандидатуру выставил самостийный священник Леонид Акалович. В своих предвыборных выступлениях он обещал сделать белорусскую «мову» единственным государственным языком, установить жёсткую границу с Россией и депортировать «всех, кто не признаёт нашей независимости, нашей истории и языка, нашей национальной церкви». Появление автокефалов и отношение к ним со стороны официальных властей очень напоминают отношения Янукувича с националистами: сначала их гнали, потом – заигрывали.

Так и Лукашенко: в 2002 году власти, не церемонясь, снесли строящийся «автокефальный храм». Летом 2013 года Лукашенко в последний момент отказался ехать в Киев на праздничные мероприятия по случаю 1025-летия крещения Руси, где присутствовали Владимир Путин и Виктор Янукович. Накануне торжеств белорусский лидер заявил журналистам, что он является сторонником постепенного реформирования церкви, в том числе изменения языка богослужений. А уже в 2017 году главный «автокефал» Святослав Логин был приглашён на Съезд белорусов мира в Минске, в котором принимал участие министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Причём украинско-белорусскую границу Логин пересёк только со второго раза, после прямого вмешательства МИД РБ. До этого белорусские пограничники отказались пускать к себе гостя из Америки, поставив в его паспорте штамп о запрете въезда на территорию республики. Неудивительно, что сегодня на протестах против Батьки голос американского проповедника звучит все уверенней: «Я думаю, что нынешний президент понимает, что полная власть может быть только тогда, когда будет независимость не только политическая, но и духовная», — заявил «архиепископ» .

Как видим, в Белоруссии имеются свои Денисенко и Драбинко, а значит, в белорусской церковной жизни в будущем вполне возможно повторение украинского сценария. Тем более что Фанар не скрывает своих раскольнических планов. Представитель Константинопольского патриарха при Всемирном совете церквей архиепископ Иов (Геча) в интервью украинской редакции Би-би-си заявил, что Белорусская церковь может быть объявлена автокефальной — стоит только отправить в Стамбул прошение от светских и духовных властей Белоруссии.

Нет никакого сомнения, что в случае успеха государственного переворота в этой стране очень скоро будет реализовываться сценарий «независимой церкви». Новые власти обратятся к Фанару за автокефалией. После чего, целый народ будет оторван от его духовного корня – Русской Православной Церкви. И цель этого разрыва не только в том, чтобы разобщить белорусов и русских, не только в том, чтобы создать из Беларуси буферную зону между НАТО и Россией ( как это было с Украиной) но и для того, чтобы подчинить Фанару новую огромную территорию, которой в конечном итоге предназначено войти в единство с Римом.. Очень много фактов указывает на работу по реализации этого глобального плана.