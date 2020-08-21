Мир Оливия Уайлд стала режиссером нового фильма Marvel про Женщину-паука

2020-08-21 22:12 102

Голливудская звезда Оливия Уайлд выступит режиссером нового супергеройского фильма Marvel и Sony Pictures.

По данным Deadline, название и подробности нового проекта не раскрываются, но есть предположения, что это будет фильм про Женщину-паука.

Женщина-паук — персонаж комиксов Marvel, чей титул в разное время носили разные героини. Самая известная из них — Джессика Дрю. Какая именно версия супергероини будет показана в кино — не сообщается. Также не известно, кто сыграет главную роль, но есть предположения, что это будет сама Оливия Уайлд.

Сама звезда прозрачно намекнула, что главным персонажем действительно будет Женщина-паук, запостив в твиттере эмоджи с пауком, а также опубликовав в Instagram фото с дочкой в костюме человека-паука.

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