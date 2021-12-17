Мир Скарлетт Йоханссон признала, что планирует вернуться в проекты студии Marvel

2021-12-17 15:48

Скарлетт Йоханссон, которая играла Чёрную Вдову в проектах Marvel, подтверждает, что планирует вернуться к сотрудничеству с компанией, не уточняя, какие именно фильмы подразумеваются.

«Если говорить о Marvel, то это будто работать с семьёй. У компании одна из самых лучших интеллектуальных собственностей, и вы на самом деле можете здесь реализовать свои наиболее дерзкие мечты.

Здесь никогда и ничто не упущено из виду, и есть шанс генерировать любые замыслы, следить за тем, что в итоге из этого будет получаться. Это можно сравнить с творческой мастерской, которая будто материализовалась из грёз. К тому же, я очень тесно связана со многими коллегами, ведь провела в этом мире десять лет», - признается звезда.

Впервые информацию о возвращении актрисы в компанию обнародовал Кевин Файги, возглавляющий Marvel Studios. Ранее он отметил, что работа с Йоханссон стала полезным и запоминающимся опытом. Незадолго до этого у звезды был конфликт с Disney, которую актриса обвинила в намерении обойти условия соглашения, выпустив «Чёрную Вдову» одновременно на потоковом сервисе и в прокате. В итоге сторонам удалось уладить конфликт.

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