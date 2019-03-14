Мир фото Netflix закрыл два последних супергеройских сериала по комиксам Marvel

2019-03-15 20:28 177

Культовая американская компания Netflix приняла решение закрыть еще два сериала, которые являются последними проектами по комиксам Marvel.

Как сообщает Deadline, речь идет о сериалах "Каратель" и "Джессика Джонс". В компании отметили, что сериал об охоте Фрэнка Касла на преступников Нью-Йорка не будет возобновлен на третий сезон.

Третий сезон Джессики Джонс также станет последним для проекта.

Проекты решили закончить не из-за низких показателей, а из-за того, что Netflix не хочет платить лицензионные отчисления конкурентам за использование героев.