Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Как с 1 сентября будут работать украинские школы - озвучены все требования МОЗ

2020-08-27 08:11 45

Минздрав Украины изменил рекомендации для школ, которые начнут работать с 1 сентября в условиях эпидемии коронавируса.  

"У нас были обновлены рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Пообщавшись с международными экспертами и педагогами, мы внесли определенные изменения в наши противоэпидемиологические меры", - сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Итак, что и как изменилось:

  • Дозаторы и антисептики будут находиться только на входе в заведение, а ученикам и преподавателям рекомендуют мыть руки после каждого урока
  • В школах должно быть необходимое количество жидкого мыла, бумажные полотенца, работать электросушилки для рук
  • Массовые мероприятия в школах ограничат, в том числе собрания, заседания, конкурсы, праздники
  • В школах должны находиться отдельные контейнеры для сбора использованных средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, салфеток
  • В медпунктах школ в достаточном количестве должны быть маски, перчатки, антисептики, термометры
  • Учителям необходимо провести разметку на территории школ для организации отдельных схем передвижения учеников различных возрастных групп, в том числе, дети должны пользоваться запасными выходами
  • В регионах "оранжевого" уровня эпидемической опасности педагогам рекомендуют преподавать в прозрачных щитках, а в "зеленой" или "желтой" зоне достаточно просто соблюдать социальную дистанцию
  • Учащимся 1-4 классов разрешили передвигаться по помещению учебного заведения без маски или респиратора
  • В школах должны быть размещены плакаты, банеры с информацией о коронавирусе
  • Через каждые 10 минут рекомендуется проветривать помещения
  • Также, если хотя бы у одного ученика в классе подтвердится заражение коронавирусом, весь класс должен будет идти на самоизоляцию.

Среди  новвоведений в школах есть и другие требования. Так, в течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одной аудитории/кабинете, применять модульный подход для изучения дисциплин. По возможности занятия - проводить на открытом воздухе.

Во время карантина запрещается организация питания по типу "шведского стола" и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков.

Также, установлены требования по перевозке детей и работников учреждения в школьном транспорте. Перевозчику необходимо обеспечить водителей масками/респираторами и антисептиками для рук, ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной болезни и температурой выше 37,2 С.

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