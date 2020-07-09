Украина не готова к дистанционному началу учебного года в сентябре, - Зеленский

Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года 2020/2021 в сентябре обучение в школах проходило в дистанционной форме.
"Пока не могу сказать (о формате). Если говорить о сентябре, то я считаю, что технически мы еще не готовы. Для дистанционного обучения необходимо, чтобы у нас 3G и 4G были по всей стране", – сказал президент Владимир Зеленский во время поездки в Волынскую область.
Президент добавил, что формат будет зависеть от ситуации с коронавирусом, которая не всегда прогнозируема и контролируема.
По его словам, пока в Украине не наблюдается вторая волна заболеваемости.
"Мы верим, что не будет второй волны и поэтому дети смогут обучаться в нормальной социальной среде и нормально общаться", – сказал Зеленский.
Напомним, ранее Минздрав и Минобразования обсуждали несколько вариантов формата работы школ с 1 сентября из-за эпидемии COVID-19.
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