Украина Украинских школьников с 1 сентября ждут новые правила, условия и ограничения

2020-08-18 13:44 57

Украинские школьники с 1 сентября пристпят к занятиям, но школы в новом учебном году будут работать в соответствии с действующими правилами адаптивного карантина, - заявил глава МОЗ Максим Степанов.

Министр уверяет, что школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности.

"Во всех остальных – зеленом, желтом и оранжевом – соответственно, они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением тех правил – и это обязательно, которые приняты для процесса обучения в школах. Это и использование масок, и некоторые ограничения, которые вводятся правилами. И хочу еще раз напомнить, что все эти правила – их надо соблюдать ради здоровья наших детей", – сказал министр.

Степанов заявил, что вопрос выполнения рекомендаций лежит на руководителях учебных заведений. И они, с учетом своих возможностей, будут их выполнять.

"Минздрав стоит на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что Минздрав разрабатывает правила пребывания учеников в школах.

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