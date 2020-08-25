Украина Как с 1 сентября начнут работать украинские школы - Минздрав огласил основные правила, требования и запреты

2020-08-25 11:15 348

В новом учебном году из-за пандемии коронавируса в школах вводятся противоэпидемические меры.  Как именно должны себя вести школьники, учителя и руководство учебных заведений, рассказал сегодня глава МОЗ Максим Степанов.

Так, для учащихся 1-4 классов передвижение в школах будут позволять без использования масок или респираторов.

В "оранжевой зоне" преподаватели будут использовать защитные щитки и обязаны соблюдать дистанцию.

Если у ученика обнаружат коронавирус, то на самоизоляцию отправят весь клас.

На входе в школах должны быть установлены дозаторы и антисептики. При этом дети обязаны мыть руки после каждого урока.

Как и планировалось ранее, школы не будут работать только в тех городах или районах, где будет установлен красный уровень эпидемической опасности.

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Поставщикам газа дали право отказывать населению в покупке топлива 2020-08-25 08:37 1338
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