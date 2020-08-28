Детали Будущий прокурор Одесской области Руслан Бирюков влип в крупный скандал

2020-08-28 15:41 57

Известно, что нынешний исполняющий обязанности главы региональной прокуратуры Вадим Вениславский очень скоро покинет свой красивый кабинет. На его место, как упорно, ходят слухи, очень хочет попасть нынешний начальник Департамента ГБР Украины Руслан Бирюков.

Руслан Николаевич умудрился засветиться во многих скандалах. Также замечен дружбой с главным контрабандистом страны, по версии президента Зеленского, Вадимом Альпериным и нынешним генеральным прокурором Ириной Венедикторой.

Хотение Руслана Бирюкова попасть на прибыльное место в Одессу подпитывают другие его два товарища – Борис Кауфман и Александр Грановский. Именно Борис Кауфман, по данным СМИ, сейчас активно лоббирует лично у президента страны назначение своих людей в Одессе, также Борис Кауфман вписался и за нынешнего мэра Южной Пальмиры.

Сначала появление Сергея Гриневецкого в большой политике, а теперь и лоббирование Руслана Бирюкова в региональную прокуратуру позволит сигаретному королю Украины восстановить немного пошатнувшиеся позиции.

На начало сентября ожидается приезд Президента Зеленского в Одессу, именно с этим визитом связаны и будущие кадровые перестановки в прокуратуре области.

Как сообщает ряд телеграм-каналов, не дождавшись официального назначения, Руслан Бирюков, уже пытается хозяйничать в Одесской области.

Так недавно он «засветился» в громком скандале. Вместе с другом приехал на таможенный пост «Черноморск» и решил, минуя таможенное и санитарное оформление, забрать две посылки из Турции с дорогими элитными собачками. Напор «будущего» прокурора Одесской области, а также перечисленные им высокие знакомства и звонки в Киев, не убедили сотрудников таможенного поста в важности клиента. А скандал, который устроил Бирюков, пришлось «сглаживать» путем составления административного протокола о нарушении таможенной зоны Украины.

Правда, как поговаривают, в результате звонков в Киев, Бирюкову все же удалось переоформить прокол на своего водителя. Примечательно, что ездит Бирюков на незадекларированной дорогой иномарке q7 с номерами ВН7077.

Напомним, Руслан Бирюков, только договаривается о месте прокурора Одесской области. Не сложно представить по нынешнему скандалу, что будет творить Бирюков, заняв пост прокурора. И нужен ли Зеленскому такой персонаж в ближнем круге. Напомним, именно благодаря окружению беспредельщиков Владимир Зеленский стремительно теряет рейтинг доверия граждан Украины. По последним соцопросам рейтинг президента скатился с 73% до 30%. После назначения Бирюкова рейтинг президента и самой политсилы накануне местных выборов может сильно пострадать. Но кто думает о рейтингах, когда необходимо провернуть очередную криминальную схему?!

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