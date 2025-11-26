Політика Скандал через "злиту" розмову Віткоффа з росіянами - спецпредставника Трампа вимагають звільнити

2025-11-26 16:47

Представники Конгресу та нші політики обурені розмовою спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з росіянами, що була "злита" в ЗМІ. Мовиться про бесіду під час якої Віткофф радив росіянам, як просувати "мирний план" для американського лідера Дональда Трампа. Про це свідчать дописи представників Конгресу США та політиків у соцмережі Х.

Зокрема, член Палати представників США Тед Лю назвав Віткоффа "зрадником".

"Справжній зрадник. Стів Віткофф має працювати на Сполучені Штати, а не на Росію", - прокоментував політик відповідну новину.

Конгресмен Ден Бейкон закликав звільнити Віткоффа та назвав його "російським агентом".

"Для тих, хто виступає проти російського вторгнення та хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною, очевидно, що Віткофф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Хіба російський платний агент зробив би менше, ніж він? Його слід звільнити", - написав конгресмен.

Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік назвав дзвінок "проблемою".

"Це серйозна проблема. І одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні шоу та таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретарю Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно", - закликав конгресмен.

Колишній посол США на росії Майкл Макфолл назвав розмову Віткоффа з росіянами "шоком" та зазначив, що представники уряду США мають просувати інтереси Америки.

"Завдання всіх, хто служить у сфері національної безпеки в уряді США, полягає в просуванні американських національних інтересів, а не інтересів інших країн і особливо не варварських імперських підбурювачів війни, таких як путін", - наголосив він.

Як відомо, інформагентство Bloomberg навело розшифровку двох приватних розмов – радника путіна Юрія Ушакова із спецпосланником Трампа Стівом Віткоффом. Останній радив Ушакову, як представити Трампу російські пропозиції "мирного плану".

В другій розмові Ушаков і Дмітрієв обговорювали схему передачі російського варіанту "мирного плану" команді Трампа з метою, щоб американська сторона представила ці напрацювання як власний документ.

Згодом Дональд Трамп заявив, що не бачить нічого поганого у тому, що його спецпредставник Стів Віткофф нібито підказує росіянам, як представити йому російські пропозиції "мирного плану", які згодом були видані за "американський план".