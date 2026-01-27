Життя Девід Бекхем вперше зробив публічну заяву після гучного скандалу зі старшим сином Брукліном

2026-01-27 14:42

Ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем вперше зробив публічну заяву після гучного скандалу зі старшим сином Брукліном, який нещодавно публічно відрікся від батьків. Спортсмен став гостем програми Squawk Box на каналі CNBC, де поділився думками про виховання дітей і вплив соціальних мереж.

Бекхем наголосив, що соцмережі можуть мати як позитивний, так і негативний ефект, особливо для молоді. За його словами, доступ до великої кількості інформації несе певні ризики, але водночас платформи можна використовувати й для добрих справ.

"Я завжди говорив про соціальні мережі та їхню силу як у хорошому, так і в поганому світлі. Те, до чого діти мають доступ сьогодні, може бути небезпечним. Але те, що я особисто виявив, особливо з моїми дітьми, також, що я використовую це з правильних причин. Я зміг використовувати свою платформу та своїх підписників для ЮНІСЕФ. І це був найкращий інструмент, щоб інформувати людей про те, що відбувається у світі для дітей" - зазначив Бекхем.

Також футболіст висловився і про власних дітей. Він підкреслив, що помилки -це природна частина дорослішання і важливий етап навчання.

"Вони роблять помилки, але дітям дозволено робити помилки. Так вони вчаться. Саме цього я намагаюся навчити своїх дітей. Іноді доводиться дозволяти їм також робити ці помилки"-сказав спортсмен.

Водночас безпосередньо коментувати сімейний конфлікт із Брукліном Девід Бекхем відмовився. Його заява пролунала невдовзі після гучних слів сина про розрив із родиною, що викликало широкий резонанс у медіа.