Детали Модные платья сезона осень-зима 2020

2020-08-31 10:36 246

 

Осенние тренды, представленные на подиумах известных домов мод, порадуют всех. Актуальными будут самые разные модели — и классические, и смелые, оригинальные. Среди них каждая женщина сможет выбрать подходящий по фигуре, вкусу и стилю фасон платья.

Какие платья будут в моде осенью?

Модные тенденции меняются лишь отчасти, поэтому не обязательно менять гардероб полностью. Осенью 2020 можно с уверенностью носить такие платья:

  • черные;
  • бархатные;
  • плиссе;
  • с драпировкой;
  • асимметричные;
  • с принтами;
  • цветные.

Черные платья снова оказались в первой строчке, это must have грядущего сезона. Они настолько разнообразны, что выбрать можно и нарядное, и повседневное. В моде и короткие, и длинные модели, и строгий стиль, и разнообразный декор — лишь бы основным цветом оставался черный. Конечно, в их число входит и маленькое черное платье, ставшее классикой.

Эффектным праздничным нарядом может стать бархатное платье, от которого исходит тепло и загадка. В 2020 году бархат синего, изумрудного, черничного цвета — настоящий хит сезона.

Плиссированные платья и модели с драпировкой — романтичные, женственные, оригинальные. Они снова появились в коллекциях ведущих дизайнеров и стали еще более разнообразными. С принтами, пайетками, рисунками, эти платья подчеркивают стройность и придают уверенности в себе. Модели с асимметрией тоже выглядят оригинально и будут актуальными в осенне-зимний сезон.

Какие принты и рисунки будут в моде?

В тренде остаются разнообразные цветочные принты. По популярности они обошли даже клетку, которая так долго оставалась в числе лидеров. Цветочные мотивы хорошо смотрятся в любом цвете, они могут быть едва заметными или крупными, для привлечения внимания. Принт может быть украшением или служить фоном для более выразительных деталей. В любом случае это выглядит стильно и говорит о том, что вы знаете тренды и стремитесь к созданию оригинального, свежего образа.

В моде также будут узоры в стиле античного золота. Золотые принты особенно эффектно смотрятся на черном фоне.

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