Украина ​Накануне начала отопительного сезона "Нафтогаз" назвал цену газа для бюджетников

2021-10-13 19:00

 

Школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 грн / куб. м (без НДС и транспортировки).

Такое предложение коммунальным и бюджетным учреждениям сделал НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы предлагаем бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, купить газ для производства тепла по цене 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн). Эта цена более чем вдвое ниже текущей месячной спотовой цены газа", - говорится в сообщении.

Контракт заключается на срок 15 месяцев (до конца 2022) и имеет много преимуществ: фиксированная цена, отсутствие требования банковской гарантии, отсрочка платежа.

Компания не рассчитывает на получение прибыли в пределах этого предложения.

"Но для нас крайне важно, чтобы отопительный сезон начался вовремя и школы, больницы и другие учреждения, общества точно были с теплом", - добавили в компании.

subscriber subscriber

Еще по теме

Старт отопительного сезона: какими будут тарифы и кому придется мерзнуть дольше всех

2021-10-11 18:20

Газовый конфликт с Венгрией: "Нафтогаз" назвал потери Украины

2021-09-30 19:00

В Нафтогазе сделали заявление о ценах на газ для населения и предприятий

2021-09-21 18:40

На кадровые перестановки в НАК Нафтогаз отреагировал Госдепартамент США

2021-09-10 15:47

Еще новости в разделе "Украина"

Синоптик расстроила грибников: погода в Украине на выходные

2021-10-13 20:40

Отделения ПриватБанка закроются по всей стране, в НБУ объяснили причину: остался один день

2021-10-13 20:20

В Украине серьезно подорожала коммуналка: что еще выросло в цене за год

2021-10-13 20:00

​Накануне начала отопительного сезона "Нафтогаз" назвал цену газа для бюджетников

2021-10-13 19:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Синоптик расстроила грибников: погода в Украине на выходные 2021-10-13 20:40
Отделения ПриватБанка закроются по всей стране, в НБУ объяснили причину: остался один день 2021-10-13 20:20
В Украине серьезно подорожала коммуналка: что еще выросло в цене за год 2021-10-13 20:00
​Накануне начала отопительного сезона "Нафтогаз" назвал цену газа для бюджетников 2021-10-13 19:00