Украина ​Накануне начала отопительного сезона "Нафтогаз" назвал цену газа для бюджетников

2021-10-13 19:00

Школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 грн / куб. м (без НДС и транспортировки).

Такое предложение коммунальным и бюджетным учреждениям сделал НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы предлагаем бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, купить газ для производства тепла по цене 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн). Эта цена более чем вдвое ниже текущей месячной спотовой цены газа", - говорится в сообщении.

Контракт заключается на срок 15 месяцев (до конца 2022) и имеет много преимуществ: фиксированная цена, отсутствие требования банковской гарантии, отсрочка платежа.

Компания не рассчитывает на получение прибыли в пределах этого предложения.

"Но для нас крайне важно, чтобы отопительный сезон начался вовремя и школы, больницы и другие учреждения, общества точно были с теплом", - добавили в компании.