Спорт Хосеп Гвардиола в четвертый раз подряд признан лучшим тренером английской Премьер-лиги

2023-06-02 19:31

В английской Премьер-лиге определили лучшего главного тренера сезона. Главный приз прогнозировано получил наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

Напомним, что испанский специалист снова привел своих подопечных к чемпионству, отыграв значительное отставание от Арсенала.

Отметим, что после того, как Гвардиола переехал в Британию, он уже в четвертый раз получил приз тренера сезона в АПЛ. В предыдущие разы он держал главный приз в руках в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2020/21.

Отметим, что по этому показателю испанский специалист опередил легендарных Арсена Венгера и Жозе Моуринью, у которых по 3 приза. Больше только у бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона - 11.

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