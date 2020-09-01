Детали Группа проплаченных провокаторов пыталась сорвать открытие школы

2020-09-01 18:30 255

 

Группа проплаченных провокаторов, которые находятся на зарплате у Одесского городского головы Труханова, попытались сорвать детям праздник Дня знаний в Международной̆ академической̆ школе "Одесса", которая была построена впервые за 50 лет. Ни один мэр Одессы не был способен реализовать такой проект.

Однако, вместо того, чтобы посетить мероприятие и порадоваться за родной город, прислали кучку титушек, которые устроили провокацию против детей. В то время, пока первоклассники и их родители переживали наиболее волнительный момент в своей жизни и принимали поздравления с первым учебным днем, в нескольких метрах от праздничной атмосферы, компания крикунов выдавливала из себя оскорбления в адрес построенной школы. Скандалистов не остановило, что за забором идет торжественная линейка. Однако возмущенные родители прогнали их от школы.

Среди организаторов грязного митинга была замечена скандально известная городская сумасшедшая, блогерша Татьяна Монтян, которая бегала как шавка по подворотням, чтобы ее не заметили и снимала свое видео.

Поражает цинизм как исполнителей так и заказчиков грязной акции, которые готовы опуститься даже до того, чтобы за счет маленьких деток пытаться решать свои политические вопросы. Вместо того, чтобы строить и созидать, они застраивают и разрушают родной город. Видимо в мэрии сильно переживают из-за того, что Кивалов может пойти в мэры города.

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