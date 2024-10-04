ВОЙНА В Украине В Хмельницкой области разоблачили схему уклонения от мобилизации

2024-10-04 09:29

В Хмельницкой области полиция объявила подозрение предпринимателю, получившему 35 тыс гривен и 12 тыс долларов за влияние на членов врачебно-консультативной и медико-социальной экспертной комиссий за помощь в получении выводов о недееспособности военнообязанного лица. Женщине грозит до девяти лет заключения. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

Во время проведения мероприятий по выявлению лиц, причастных к функционированию коррупционных схем, связанных с избеганием службы в ВСУ, правоохранители задокументировали противоправную деятельность 53-летней местной предпринимательницы, работающей в сфере оборота лекарственных средств.

 Имея влияние на чиновников городской больницы и областного центра МСЭК, злоумышленница требовала с лица призывного возраста средства за помощь в решении вопроса с отсрочкой призыва и изготовления соответствующих документов.

"Оформление II группы инвалидности для подлежащего мобилизации лица или подготовку фиктивных документов для беспрепятственного выезда за границу фигурантка оценила более чем в полумиллиона гривен. Женщина получала деньги в несколько этапов", - отметили в сообщении.

Правоохранители задержали предпринимательницу при получении 12 000 долларов взятки, что в эквиваленте национальной валюты составляет около полумиллиона гривен. Месяцем ранее фигурантка получила первую часть транша в размере 35 000 грн.

В настоящее время продолжаются дальнейшие меры с целью установления всех лиц, причастных к преступной схеме, и привлечения их к ответственности.

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