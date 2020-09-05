Мир скандал Отравление Навального: у Лукашенко обнародовали аудиозапись "разговора Берлина с Варшавой"

2020-09-05 12:00 93

В Беларуси опубликовали аудиозапись "перехваченного разговора Берлина с Варшавой", о котором ранее говорил Александр Лукашенко утверждая, что он якобы является доказательством того, что отравления Алексея Навального не было.

Аудиозапись разговора опубликовали в провластном белорусском телеграм-канале "Пул первого".

Расшифровка аудиозаписи:

Варшава: Алло, добрый день, Ник. Как ваши дела?

Берлин: Вроде бы, все по плану... Материалы по Навальному готовы. Будут переправлены в администрацию канцлера. Ожидаем её заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно... Идёт война... А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен, надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси... Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся... А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.

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