Детали фото Мелкий воришка или крупный вор? Кандидатки в мэры Славянска Штепа и Алтунина определили друг другу масштабы воровства - СМИ

2020-09-08 15:48 288

Неле Штепе, с высоты ее коррупционного полета, не приходилось встречать таких крупных воров, как она сама. Так Зе-кандидат на пост головы Славянской ОТГ Ольга Алтунина в присутствии местного актива ответила известной сепаратистке Неле Штепе, передает «Антикор».

Та, напомним, назвала ее ранее «мелкой воришкой и горе-кандидатом».

Алтунина считает Штепу «откровенно слабым менеджером», которая довела Славянск до коллапса и экономической катастрофы. При этом, она возмутилась ее «остервенелым очернением действующего мэра, который вынужден латать дыры после провалов Штепы».

«Штепа не обеспечила Славянск водой, угробилаСлавкурорт, продала рекреационные участки. Другой на ее месте после подобных криминальных историй или застрелился, или сбежал из города и жил богатой спокойной жизнью. Благо, деньги и иностранная недвижимость у Штепы есть. Но она пытается и доить бюджет Славянской громады, выдвигаясь на пост головы», - заявила Алтунина.

Она призвала жителей Славянска и соседних поселков понимать, что показные эмоции Штепы это – «циничный криминальный расчет».

«Если Штепа безумными фальсификациями выиграет выборы, Славянск увидит трагедию и разграбление еще большие, чем при ее мэрстве. Она – токсична для всей киевской власти. С ней, как с руководителем громады, никто не будет иметь дело. А значит Славянск снова не получат целевое финансирование из центра для решения важнейших проблем. В городе, как и прежде, не будет водоснабжения, ровных дорог, дворца культуры, нормальных школ, детских садов и больниц», - заявила Алтунина.

Она уверенна, что приход Штепы во власть – это «раздрай коррупции и рейдерства».

«Уже сегодня ко мне обращаются славянские бизнесмены, шокированные угрозами Штепы. Та шантажирует их, вымогая деньги на выборы, и угрожая выдавить их бизнес из Славянска. Вы можете представить этот страшный сон, что будет, если Штепа действительно станет головой громады… Тогда всем нам придется собирать чемоданы и бежать в другие регионы. Штепа – это криминальный беспредел и экономический коллапс для Славянска», - подчеркнула Алтунина.