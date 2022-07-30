ВОЙНА В Украине ВСУ «гоняли» роССийские разведгруппы на Славянском и Краматорском направлениях – Генштаб

2022-07-30 11:30

Украинские военные сегодня отбили несколько атак врага на востоке. Однако российские оккупанты продолжают бить по гражданскому населению и совершили теракт в городе Еленовка, где находились украинские пленные.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков создания наступательных группировок рф и Беларуси не обнаружено.

На Северском направлении враг продолжил наносить удары по объектам инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Также противник вел воздушную разведку БПЛА возле села Гремяч, Черниговской области.

На Харьковском направлении армия рф обстреляла населенные пункты Харьков, Рубежное, Уды, Дементьевка, Слатино, Базалиевка, Победа, Маяк, Заиловка, Лесное, Сосновка, Светличное, Ивановка, Коробочкино и других. Враг нанес авиаудар неподалеку от Старого Салтова.

На Славянском направлении противник задействовал артиллерию и танки возле Долины, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вернополья, Сулиговки и ряда других населенных пунктов. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Гусаровки.

В районе Щуровки украинские воины обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов.

На Краматорском направлении противник обстреливал районы Северска, Ивано-Дарьевки, Кривой Луки, Серебрянки, Григоровки, Звановки, Спорного и Выемки. Авиаудар зафиксирован неподалеку Серебрянки и Спорного. Неподалеку Верхнекаменского обнаружена разведгруппа оккупантов, нанесено огневое поражение, группа отошла. Также противник вел воздушную разведку.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Шумы, Кодема, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Майское, Зайцевое, Вершина и других. Нанес авиаудары неподалеку Покровского, Новолуганского, Соледара и Веселой Долины.

Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова безуспешно — понесли потери и отошли.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Павловка, Авдеевка, Веселое, Угледар, Водяное, Великая Новоселка, Пески, Новокалинове, Красногоровка, Шевченко и других. Все наступательные и штурмовые действия оккупантов украинские воины решительно подавили.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел, продолжил систематические обстрелы гражданской инфраструктуры возле Времовки, Ольговского, Новополья и ряда других населенных пунктов.

На Южнобугском направлении основные усилия противник пытался остановить продвижение украинских войск. Враг боится и поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотниками.

Враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах Ивановки, Токарево, Карьерного, Осокоровки, Благодатного, Кобзарцев и еще более тридцати населенных пунктов.

Также в Генштабе прокомментировали массовое убийство пленных украинских воинов, которых вывели из мариупольской «Азовстали».

Отмечается, что 28 июля в колонии №120 в городе Еленовка, которая временно оккупирована, прогремел взрыв. За два дня до трагедии туда перевели удерживаемых защитников. Генштаб назвал действия оккупантов терактом и провокацией.

«Теракт осуществлено руками наемников из состава ЧВК «Вагнера» (Лига) по личной команде номинального собственника указанной частной военной компании — Евгения Пригожина. Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны рф», — говорится в сообщении.

Целью «вагнеровцев» было сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных.