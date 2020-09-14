Экономика Гривня на межбанковском рынке Украины вплотную приблизилась к 28 за доллар

2020-09-14 20:30 102

 

В понедельник курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 27,990 грн/$1 с 27,945 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что к концу торгов котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,98-28,00 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни на межбанке в понедельник снизился до 27,99 грн/$1 с 27,89 грн/$1 в пятницу.

Кроме того, Нацбанк ослабил курс нацвалюты на 15 сентября - до 28,0003 грн/$1 с 27,9003 грн/$1 накануне.

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 15 сентября 2020 года.

USD 1 доллар США 28.0003;

EUR 1 ЕВРО 33.2476;

RUB 10 российских рублей 3.7104.

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 10 сентября составил 386.8 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $345.0млн.

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