Политика Стало известно, почему Китай не хочет продавать TikTok американским компаниям

2020-09-23 08:39 288

В Пекине считают, что условия сделки по продаже американского подразделения TikTok компаниям Oracle и Walmart угрожает национальной безопасности Китая.

Как сообщает The Global Times, Пекин не пойдет на такие условия, хотя официального заявления правительства на этот счет пока не было.

Напомним, согласно условиям сделки, американское подразделение TikTok купят Oracle и Walmart, при этом китайская ByteDance, которой принадлежит соцсеть, оставит себе 80 процентов акций.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил приобретение американского сегмента TikTok корпорацией Oracle. При этом, по его словам, соцсеть сохранит название, но не будет иметь связей с Китаем. Трамп предупредил, что упомянутую сделку одобрят, только если компании-покупатели получат над приложением полный контроль.

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