Детали фото Национальная оперетта Украины представляет онлайн-проект «Первый шаг в большое искусство»

2020-09-25 10:59 111

Национальная оперетта Украины, при поддержке Украинского культурного фонда, представляет новый онлайн проект для детей, премьера которого состоится уже в октябре.

«Первый шаг в большое искусство» - это серия спектаклей, которые знакомят детей с миром музыки. Будут созданы четыре спектакля, которые расскажут детям о музыкальных традициях разных стран и музыкальных инструментах (как традиционных, так иредких, оригинальных). Зрители познакомятся с творчеством известных композиторов, узнают интересные факты и легенды из мира музыки.

Режиссер спектаклей - приглашенный к сотрудничеству Богдан Полищук. Художник - Елена Полищук. Музыкальный руководитель - Сергей Нестерук, хормейстер и дирижер Театра оперетты. Фотограф - Оксана Лазепко. Куратор проекта - Татьяна Зилинская, менеджер проектов Театра оперетты.

Расписание онлайн-премьер:

17 октября в 12:00 - «В ритме Африки»

Спектакль познакомит маленьких зрителей с этническими африканскими музыкальными инструментами: кпанлого, беримбау, калимба и др.

Юные зрители погрузятся в ритмы Африки, познакомятся с причудливой лавочкой госпожи Иванки, где рождаются сказки. А дальше их ожидают приключения с вождем племени Нтомбинде по имени Омбва, Розовым Фламинго, Змеем и другими героями увлекательной, почти невымышленной истории о смелом мечтателе Тадиане, который спас свой народ, потому что всегда следовалзову своего сердца и никогда не изменял себе!

18 октября в 12.00 - «БольшоеJazz-путешествие»

Спектакль о развитии джазового искусства. Дети отправятся в путешествие в Америку из той же лавочки госпожи Иванки - ведь этот персонаж присутствует во всех четырех спектаклях. Впрочем, на этот раз дети вместе с беглецами-рабами преодолеют путь через всю Америку до блестящего Карнеги-холла. Там «Мамба-бэнд» впервые сыграет джазовые импровизации, а сам стиль джаза навсегда завоюет сердца зрителей. Спектакль наполнен забавными ситуациями, веселыми приключениями и различными неожиданными открытиями: например, то, как украинская колыбельная повлияла на создание всемирно известного джазового хита! Приглашаем к просмотру.

24 октября в 12.00 - «Испанские истории»

В Испании традиционно так сложилось, что песня, танец и игра на музыкальном инструменте - это одно целое и, как правило, один исполнитель! В этой жаркой истории все переплелось: и любовные приключения с серенадами, и любовь Энрике к капризной принцессе Агате, и страстная борьба за любовь и, конечно, веселый, очень неожиданный финал. А как иначе? Ведь это горячая и веселая Испания. А еще ... Это история о самом маленьком в мире ударном инструменте, который звучит в такт как два влюбленных сердца!

25 октября в 12.00 - «Украина Музыкальная»

Этот спектакль - взгляд из настоящего в прошлое. Сквозь волшебный портал дети вместе с Яринкой и Марком отправятся в путешествие к Мольфару. По дороге они соберут все музыкальные сокровища своей страны - и необычную окарину (кукушку), и узнаваемую бандуру, и совсем загадочную колисную лиру (часто Вы слышали, как звучит колисная лира?) И магическую трембиту, которая только кажется простой, а на самом деле очень требовательна! Вот так, вместе с героями, дети откроют для себя копилку с музыкальными ценностями своего народа.

Фото: Оксана Лазепко

По материалам пресс-службы Театра оперетты.