Мир фото Одежда стала велика! Американка случайно открыла простой способ похудеть

2020-09-25 22:12 57

Жительница США смогла похудеть во время карантина без лишних усилий и поделилась своей историей, сообщает телеканал NBC.

Дана Макмахан из города Луисвилл, штат Кентукки, смогла за время карантина похудеть на девять килограммов. При этом женщина не придерживалась диеты и не занималась спортом.

В начале карантина у Макмахан пропал аппетит и она начала пропускать завтраки, а иногда и обеды. Спустя некоторое время она заметила, что ее одежда стала ей велика.

Американка поняла, что сама того не зная, она питалась по принципу интервального голодания. Женщина начала придерживаться его сознательно и за два месяца похудела на 6,7 килограмма. Позже Макмахан начала есть больше, но сбросила еще 2,3 кг.

Макмахан отмечает, что когда было время есть, она "ела до отвала". При этом она избегала только полуфабрикатов и продуктов из очищенной пшеничной муке. Если американку мучил голод, то она откладывала голодание до следующего дня.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Миграционная служба прекратила прием граждан из-за вспышки коронавируса

2020-09-25 12:16 453

Тест на коронавирус после 14-дневной самоизоляции перестал быть обязательным

2020-09-23 10:14 891

В Великобритании ввели огромные штрафы за отказ от самоизоляции

2020-09-22 10:41 621

фото В Индии после шести месяцев карантина открылся Тадж-Махал

2020-09-21 15:14 717

Еще новости в разделе "Мир"

фото Одежда стала велика! Американка случайно открыла простой способ похудеть

2020-09-25 22:12 57

Еврокомиссия вводит жесткий контроль за Facebook, Google, Amazon и Аpple

2020-09-25 18:34 765

Правительство Испании намерено помиловать каталонских сепаратистов

2020-09-25 17:33 354

Фильмы и сериалы на Netflix скоро можно будет смотреть на украинском языке

2020-09-25 14:47 837
Все статьи раздела "Мир"

Мир

фото Одежда стала велика! Американка случайно открыла простой способ похудеть 2020-09-25 22:12 57
Еврокомиссия вводит жесткий контроль за Facebook, Google, Amazon и Аpple 2020-09-25 18:34 765
Правительство Испании намерено помиловать каталонских сепаратистов 2020-09-25 17:33 354
Фильмы и сериалы на Netflix скоро можно будет смотреть на украинском языке 2020-09-25 14:47 837

Лента

фото 22:12 Одежда стала велика! Американка случайно открыла простой способ похудеть
21:36 Большая семерка планирует заморозить долги беднейших стран из-за коронакризиса
20:29 В Сенат США внесен законопроект о новых санкциях против РФ
19:32 Разговор Макрона и Путина стал поводом для официального расследования
18:34 Еврокомиссия вводит жесткий контроль за Facebook, Google, Amazon и Аpple
17:33 Правительство Испании намерено помиловать каталонских сепаратистов
16:30 Официальный Киев намерен признать независимость Косово от Сербии
16:06 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОШЕННИК ВАДИМ КИРНИЧНЫЙ (VADYM KYRNYČNYJ) ГРАБИТ И ШАНТАЖИРУЕТ ЗАРОБИТЧАН
15:28 В ЕБРР уверяют, что падение экономики в Украине не является критичным
14:47 Фильмы и сериалы на Netflix скоро можно будет смотреть на украинском языке