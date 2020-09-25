Мир фото Одежда стала велика! Американка случайно открыла простой способ похудеть

2020-09-25 22:12 57

Жительница США смогла похудеть во время карантина без лишних усилий и поделилась своей историей, сообщает телеканал NBC.

Дана Макмахан из города Луисвилл, штат Кентукки, смогла за время карантина похудеть на девять килограммов. При этом женщина не придерживалась диеты и не занималась спортом.

В начале карантина у Макмахан пропал аппетит и она начала пропускать завтраки, а иногда и обеды. Спустя некоторое время она заметила, что ее одежда стала ей велика.

Американка поняла, что сама того не зная, она питалась по принципу интервального голодания. Женщина начала придерживаться его сознательно и за два месяца похудела на 6,7 килограмма. Позже Макмахан начала есть больше, но сбросила еще 2,3 кг.

Макмахан отмечает, что когда было время есть, она "ела до отвала". При этом она избегала только полуфабрикатов и продуктов из очищенной пшеничной муке. Если американку мучил голод, то она откладывала голодание до следующего дня.

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