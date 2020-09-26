Детали Медики рассказали, чем яблоки вредны для здоровья

2020-09-26 11:30 363

 

Профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун развеял популярный миф о пользе яблок, сообщает Lenta.ua.

По информации, яблоки нельзя есть с бататом и другими богатыми крахмалом продуктами. Крахмал провоцирует выделение кислот, поэтому такое сочетание может привести к заболеваниям ЖКТ.

Опасность яблок заключается не только в их комбинации с крахмалом. Если употреблять яблоки (как и другие фрукты) после сытного обеда, у человека может возникнуть усиление брожения. Это приводит к расстройству пищеварения. Также возможно обострение гастрита, особенно с повышенной кислотностью, и панкреатита (за счет яблочной кислоты), считают медики.

По словам экспертов, при злоупотреблении яблочными соками может повыситься глюкоза в крови и обостриться сахарный диабет. Кроме того, это не совсем полезно для тех, кто следит за фигурой – чрезмерное увлечение яблоками и яблочным соком приводит к повышению массы тела.

Конечно, яблоки, как и все фрукты, оказывают и полезное воздействие: главное – не злоупотреблять. Эксперты отмечают, что яблоки обладают выраженными антиоксидантными свойствами. Наличие клетчатки улучшает работу кишечника, выводит токсины, улучшает микрофлору и регулируют кислотность желудка, повышая ее.

Наличие микроэлементов способствует укреплению волос и ногтей (при ежедневном употреблении 1 яблока в сутки). При необходимом количестве способствует уменьшению массы тела. Сок из яблок снижает артериальное давление, улучшает эмаль зубов. Кроме того, этот фрукт укрепляет иммунитет и выводит токсины из печени. Также в яблоках содержится пектин, что способствует снижению холестерина.

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