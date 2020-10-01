Детали СМИ: Авторы “Вагнергейта” окончательно запутались в своем псевдофактаже

2020-10-01 20:16 174

Пока не будут даны ответы на все вопросы в рамках полноценного расследования соответствующих органов, без давления прессы и общественности, ни о каком ТСК по делу о "вагнеровцах" и речи идти не может. Об этом пишет интернет-издание "ПІК".

В сети обнародовали новую порцию документов, якобы "подтверждающую", что операция с "вагнеровцами" в Беларуси могла быть сорвана по вине представителей Офиса президента Украины.

Инсайдерскую информацию опубликовали на новосозданном 30 сентября Telegram-канале "vagnerr". Примечательно, что в документах этого Telegram-канала упоминается имя Дмитрия Штанько – фигуранта "пленок Ермака".

Спустя некоторое время на Telegram-канале "Очки Баканова" обнародовали анонимное письмо, написанное якобы участниками сорванной операции с "вагнеровцами". В нем авторы раскрыли ее новые детали, а также признались, что последнюю порцию документов о скандале обнародовали именно они.

Затем тему подхватил главред Цензор. НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, это была совместная операция ГУР МО, СБУ, а также спецслужб США и Турции.

Вот только план этот полностью зашкварил, что Бутусова, что весь скандал “Вагнергейт”.

"Дело в том, что планирование рассадки "вагнеровцев" на рейс, который должен был состояться 30.07.2020 была представлена в документе который датирован 15.07.2020!", - пишет издание.

"Но, не сам ли Юрий Бутусов, Любовь Величко и прочие рупоры "зрады" утверждали, что билеты на рейс с 25.07.2020 были поменяны на 30.07.2020 после т.н. "совещания в ОП" от 24.07.2020, когда якобы "президент распорядился перенести операцию", а не 15.07.2020 (когда были забронированы билеты на рейс 25.07.2020)...", - констатирует автор статьи.

Издание предполагает, что похоже, авторы “Вагнергейта” окончательно сами же и запутались в том фактаже, который втюхивают бездумной поглощающей тонны информационного фаст-фуда аудитории.

И пока не будут даны ответы на все эти вопросы в рамках полноценного расследования соответствующих органов, без давления прессы и общественности, ни о каком ТСК и речи идти не может. Ведь в противном случае ТСК превратится в повседневный политический инструмент для манипуляций пока в преддверии местных выборов, полностью лишившись уникальности своего статуса.

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