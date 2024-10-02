Эсминцы США помогали сбивать летевшие на Израиль ракеты Ирана – СМИ

Американские эсминцы, расположенные в восточной части Средиземного моря, сбили несколько иранских ракет, летевших на Израиль вечером 1 октября.
Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.
Официально эту информацию в Пентагоне не подтверждали. Впрочем, ранее президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю отбить ракетную атаку Ирана.
Спикер Совета национальной безопасности Шон Саветт сообщал, что Байден и вице-президент Камала Харрис следили за ситуацией с массированным ракетным обстрелом Ирана.