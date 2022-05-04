Экономика Финляндия разорвала все контракты с россией на грузовые ж/д перевозки

2022-05-04 10:29

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group разрывает контракты с россией на грузовые перевозки. Об этом сообщается на сайте компании.

Указано, что согласно решению совета директоров VR Group, начато расторжение контрактов с россией, полное прекращение перевозок ожидается до конца 2022 года.

"По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. Некоторые клиенты хотят продолжить трафик до конца периода уведомления, но мы все еще продолжаем переговоры о более быстрой остановке трафика. В любом случае все российские грузоперевозки, которые обслуживает VR, прекратятся не позднее конца года", – отметил и.о. управляющего директора VR Group Топи Симола.

Примечательно, что на сегодня западные санкции не распространяются на железнодорожные перевозки, поэтому расторжение контрактов VR согласовывается в обычном порядке, который прописан в самих контрактах.

VR также продаст все свои аффилированные и дочерние компании на россии, связанные с грузовыми перевозками.