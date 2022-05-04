Экономика Финляндия разорвала все контракты с россией на грузовые ж/д перевозки

2022-05-04 10:29

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group разрывает контракты с россией на грузовые перевозки. Об этом сообщается на сайте компании.

Указано, что согласно решению совета директоров VR Group, начато расторжение контрактов с россией, полное прекращение перевозок ожидается до конца 2022 года.

"По нашим оценкам, к концу лета трафик сократится примерно на треть от первоначального уровня. Некоторые клиенты хотят продолжить трафик до конца периода уведомления, но мы все еще продолжаем переговоры о более быстрой остановке трафика. В любом случае все российские грузоперевозки, которые обслуживает VR, прекратятся не позднее конца года", – отметил и.о. управляющего директора VR Group Топи Симола.

Примечательно, что на сегодня западные санкции не распространяются на железнодорожные перевозки, поэтому расторжение контрактов VR согласовывается в обычном порядке, который прописан в самих контрактах.

VR также продаст все свои аффилированные и дочерние компании на россии, связанные с грузовыми перевозками.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Россия начала стягивать войска и ракетные системы к границе с Финляндией

2022-04-13 09:34

Глава парламентского комитета ушел в отставку из-за поста в Twitter об Украине и НАТО

2022-02-10 09:03

На берегу Балтийского моря запущен самый большой в Европе ядерный реактор

2021-12-22 13:41

В Украине изменят карантинные нормы в «желтой» зоне и правила перевозки пассажиров

2021-11-22 21:40

Еще новости в разделе "Экономика"

Финляндия разорвала все контракты с россией на грузовые ж/д перевозки

2022-05-04 10:29

Курс доллара достиг 20-летнего максимума - чем и для кого опасно настолько резкое укрепление этой валюты

2022-04-29 08:26

видео Евросоюз планирует отменить все пошлины и квоты на экспорт из Украины

2022-04-28 15:37

На период военного положения украинцам разрешат вести бизнес без оформления и лицензий

2022-04-28 12:28
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Финляндия разорвала все контракты с россией на грузовые ж/д перевозки 2022-05-04 10:29
Курс доллара достиг 20-летнего максимума - чем и для кого опасно настолько резкое укрепление этой валюты 2022-04-29 08:26
видео Евросоюз планирует отменить все пошлины и квоты на экспорт из Украины 2022-04-28 15:37
На период военного положения украинцам разрешат вести бизнес без оформления и лицензий 2022-04-28 12:28