Детали Британские специалисты рассказали, как "оживить" печень после алкоголя

2020-10-07 20:30 141

Британские специалисты провели исследование и узнали, как самостоятельно помочь своему организму избавиться от избытка токсинов в печени, передает УНН со ссылкой на Journal of Human Nutrition and Dietetics.

По словам специалистов, очистить печень можно с помощью травяного чая.

Травяные напитки, такие как зеленый или ромашковый чай, являются отличными источниками антиоксидантов, говорят медики. Они защищают клетки печени от повреждений из-за накопления жира, чрезмерного употребления алкоголя, сигаретного дыма и других загрязнителей.

Также рекомендуется отказаться от сахара и жареной пищи. А употребление большого количества воды помогает вывести продукты жизнедеятельности, оставшиеся в кишечнике, печени и кровотоке.

В обычную питьевую воду можно добавлять пару капель лимонного сока, чтобы вывести токсичные металлы.

Напомним, ранее секретами правильного потребления алкогольных напитков поделились эксперты украинского алкогольного бренда "Др. Житник".

Они советовали не запивать крепкий алкоголь газированной водой, а еще не пить по принципу "повышения градуса".

Специалисты утверждают, что всегда следует определиться с одним алкогольным напитком, который и потреблять в течение всего праздничного вечера.

Конечно же, рекомендуется ни в коем случае не злоупотреблять спиртным. Знать меру необходимо в любых жизненных ситуациях.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире