ВОЙНА В Украине США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по рф

2024-11-21 11:34

США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов в глубь россии. При этом сама Великобритания еще не подтвердила снятие ограничений, сообщает The Times.

Так, источники в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что "возвратным моментом" было привлечение солдат КНДР со стороны россии. Это было расценено как "серьезную эскалацию".

Собеседники издания сказали, что есть "очень веские оперативные причины", почему британское правительство должно быть осторожными в высказываниях, чтобы "не дать Путину стратегическое преимущество на поле боя".

Однако премьер-министр Кир Стармер начал отказывать от осторожных комментариев, намекая, что это только вопрос времени, когда ракеты Storm Shadow смогут использоваться в Украине.

The Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, сообщило, что эта риторика была умышленной, и намекнули, что предварительные возражения против использования Storm Shadows американцами уже сняты.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский заявил, что Украина будет жестко отвечать на российский террор

2024-09-02 11:33

Киев нашел способ убедить Вашингтон отменить ограничения на использование оружия США для ударов по рф

2024-08-29 12:30

Украина может применять британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории рф, - премьер Стармер

2024-07-10 20:04

Энтони Блинкен заявил, что Киев будет самостоятельно решать, как применять западные вооружения

2023-10-06 11:34

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Британии ввели солидные ежемесячные выплаты семьям, приютившим украинских беженцев

2024-11-21 15:38

Израиль передаст Киеву вооружение, захваченное у террористов в Ливане и Секторе Газа

2024-11-21 14:29

Австрия выделяет еще 8 млн евро на гуманитарную помощь украинцам

2024-11-21 13:35

Сколько тысяч украинских бойцов уже прошли спецподготовку в Великобритании

2024-11-21 12:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Британии ввели солидные ежемесячные выплаты семьям, приютившим украинских беженцев 2024-11-21 15:38
Израиль передаст Киеву вооружение, захваченное у террористов в Ливане и Секторе Газа 2024-11-21 14:29
Австрия выделяет еще 8 млн евро на гуманитарную помощь украинцам 2024-11-21 13:35
Сколько тысяч украинских бойцов уже прошли спецподготовку в Великобритании 2024-11-21 12:30