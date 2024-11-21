ВОЙНА В Украине США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по рф

2024-11-21 11:34

США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов в глубь россии. При этом сама Великобритания еще не подтвердила снятие ограничений, сообщает The Times.

Так, источники в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что "возвратным моментом" было привлечение солдат КНДР со стороны россии. Это было расценено как "серьезную эскалацию".

Собеседники издания сказали, что есть "очень веские оперативные причины", почему британское правительство должно быть осторожными в высказываниях, чтобы "не дать Путину стратегическое преимущество на поле боя".

Однако премьер-министр Кир Стармер начал отказывать от осторожных комментариев, намекая, что это только вопрос времени, когда ракеты Storm Shadow смогут использоваться в Украине.

The Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, сообщило, что эта риторика была умышленной, и намекнули, что предварительные возражения против использования Storm Shadows американцами уже сняты.