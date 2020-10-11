Детали Медики поделились, чем лимоны и чай с медом вредны при простуде

2020-10-11 14:00 237

 

Чай с медом или вареньем, вопреки распространенному мнению, может оказаться вредным при простудах и ОРВИ. Об этом врачи рассказали в передаче "Жить здорово!".

По информации, лимоны способны ухудшить некоторые симптомы респираторных инфекций.

Эксперт-иммунолог Андрей Продеус пояснил, что чай с медом или вареньем, как любое другое сладкое питье, негативно влияет на функции иммунных клеток лейкоцитов, и это может ухудшить болезненное состояние.

Врача поддержала ведущая программы Елена Малышева и подчеркнула, что еда и питье, повышающие уровень сахара в организме, опасные при респираторных инфекциях. Так, у больных коронавируса людей повышенный сахар был назван учеными одним из факторов высокой смертности.

"Сладкие напитки при вирусных заболеваниях - хуже, чем можно сделать. Мед, малина, сладкие пакетированные соки, любые сладости не нужны", - отметила Малышева.

Также врач отметила, что питье чая усиливает обезвоживание, от которого и так страдает организм при простуде с высокой температурой.

Что касается лимонов, врачи объяснили, что их потребление может дополнительно раздражать без того воспаленное горло, а также обострять его боль.

"При простуде с научной точки зрения приветствуются бульоны, вода. Также полезно есть печень трески, чтобы в организм поступал витамин D", - резюмировали медики.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Эксперт объяснила, как действовать если с вами разорвали медицинскую декларацию

2020-10-08 21:00 1032

Медики назвали людей, которые могут никогда не заболеть COVID-19

2020-10-07 21:00 1371

Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при "ковид": введено тестирование на антиген

2020-10-06 22:00 1026

Медики назвали случаи, когда коронавирус можно подхватить на расстоянии более 1,5 метра

2020-10-06 17:30 699

Еще новости в разделе "Детали"

Медики поделились, чем лимоны и чай с медом вредны при простуде

2020-10-11 14:00 237

По инициативе Захарченко создана ТЧК по Донбассу

2020-10-08 15:50 1596

Гео Лерос или ГеоБаклан? Кто лоббирует интересы Порошенко?

2020-10-08 14:32 2508

Ученые рассказали, какие проблемы со здоровьем может решить свекла

2020-10-08 08:00 1944
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Медики поделились, чем лимоны и чай с медом вредны при простуде 2020-10-11 14:00 237
По инициативе Захарченко создана ТЧК по Донбассу 2020-10-08 15:50 1596
Гео Лерос или ГеоБаклан? Кто лоббирует интересы Порошенко? 2020-10-08 14:32 2508
Ученые рассказали, какие проблемы со здоровьем может решить свекла 2020-10-08 08:00 1944

Лента

15:00 На Украину надвигаются заморозки и мокрый снег: синоптик назвал даты
14:30 В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
14:00 Медики поделились, чем лимоны и чай с медом вредны при простуде
13:30 В Украине зафиксировали существенное значительное повышение цен на продукты
13:00 Гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами: новый прогноз НБУ
12:30 Сборная Украины впервые в истории проиграла Германии в родных стенах
12:00 Обнаружены новые симптомы коронавируса
11:30 В Украине вновь вырастут тарифы на газ: сколько придется платить зимой
11:00 Школы могут экстренно перевести на дистанционное обучение: важное заявление главы МОН
10:30 Когда вернут обязательный техосмотр в Украине: названы сроки