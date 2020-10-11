Детали Медики поделились, чем лимоны и чай с медом вредны при простуде

2020-10-11 14:00 237

Чай с медом или вареньем, вопреки распространенному мнению, может оказаться вредным при простудах и ОРВИ. Об этом врачи рассказали в передаче "Жить здорово!".

По информации, лимоны способны ухудшить некоторые симптомы респираторных инфекций.

Эксперт-иммунолог Андрей Продеус пояснил, что чай с медом или вареньем, как любое другое сладкое питье, негативно влияет на функции иммунных клеток лейкоцитов, и это может ухудшить болезненное состояние.

Врача поддержала ведущая программы Елена Малышева и подчеркнула, что еда и питье, повышающие уровень сахара в организме, опасные при респираторных инфекциях. Так, у больных коронавируса людей повышенный сахар был назван учеными одним из факторов высокой смертности.

"Сладкие напитки при вирусных заболеваниях - хуже, чем можно сделать. Мед, малина, сладкие пакетированные соки, любые сладости не нужны", - отметила Малышева.

Также врач отметила, что питье чая усиливает обезвоживание, от которого и так страдает организм при простуде с высокой температурой.

Что касается лимонов, врачи объяснили, что их потребление может дополнительно раздражать без того воспаленное горло, а также обострять его боль.

"При простуде с научной точки зрения приветствуются бульоны, вода. Также полезно есть печень трески, чтобы в организм поступал витамин D", - резюмировали медики.

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