Життя Українців попередили, що наразі погодні умови сприяють розповсюдженню вірусних інфекцій

2025-12-04 08:26

В Україні нині не фіксують епідемії гострих респіраторних інфекцій, попри поодинокі шпиталізації та локальні підпорогові перевищення у кількох регіонах. Про це повідомив начальник відділу профілактики інфекційних захворювань та імунопрофілактики МОЗ Олександр Заіка, передає Укрінформ.

"Госпіталізації є, але вони незначні. І ми точно можемо говорити, що епідемії ми не реєструємо, перевищення епідпорогового показника не реєструємо. Є локальні низькі рівні епідпорогових перевищень по деяких регіонах країни, але це прогнозовано, бо регіони мають потенціал вживати відповідних заходів реагування, надавати невідкладну у разі потреби медичну допомогу", - зазначив Заіка.

Він пояснив, що погодні умови сприяють розповсюдженню вірусних інфекцій, оскільки є сирість та незначне похолодання. Окрім того, Заіка закликав уникати місць скупчення людей.

Своєю чергою, заступник генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Олексій Даниленко зауважив, що пік захворюваності на ГРВІ прогнозується на січень-лютий, як це відбувалося і в минулих роках.

"І потім уже поступове зниження з настанням весни. Тому критичної ситуації зараз немає", - додав Даниленко.

 

