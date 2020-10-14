Детали Ножевое ранение волонтера «Удара»: очевидцы слышали, как нападавший передал «привет от Кости Калоши»

2020-10-14 20:27 669

В Соломенском районе вооруженный мужчина напал на ветерана АТО, волонтера партии «Удар» и нанес ему тяжелое ножевое ранение. Парня зовут Станислав, сейчас он находится в реанимации одной из столичных больниц, его состояние критическое. Об этом в telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«По словам свидетелей, Станислав вел себя вежливо, несмотря на агрессивное поведение прохожего, который цеплялся к другим волонтерам. Когда парень отвернулся, мужчина достал нож и нанес Станиславу проникающее ранение в шею. Парня забрала скорая. Сейчас он в реанимации. Врачи борются за его жизнь. Полиция сработала оперативно. Нападающий задержан, продолжаются следственные действия», — написал Кличко.

Свидетели нападения, а также наши источники в полиции допускают, что нападавший мог действовать по заказу Константина Бедового. Один из свидетелей слышал, как перед нападением злоумышленник крикнул: «Привет от Кости Калоши». Это прозвище Бедового в уголовном мире.

Соломенский район — вотчина Кости Калоши. Здесь по адресу ул. Антонова, 4, находится его подпольная нарколаборатория и другой бизнес, который он «крышует».   Как сообщали СМИ, Костя Калоша — известная в криминальных кругах шестерка. В конце 1990-х – начале 2000-х состоял в ОПГ Виктора Рыбалко, где отвечал за грязную работу: рэкет, наркоторговлю, крышевал проституцию. Несколько лет скрывался в Израиле. В 2005 году вернулся в Украину и обосновался на рынке наркоторговли и проституции. Центром его деятельности стали ночные клубы «Заир» и «Дискотека 2000». Проходил по делу международного наркосиндиката «Химпром», а также фигурировал в уголовных делах, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, разбое, поджоге автомобилей активистов и тд.

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