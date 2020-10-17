Детали Руки прочь от Белоруссии! В Киеве пикетировали посольство США

2020-10-17 23:49 384

Американцы хотят реализовать повторение «украинского сценария» в Белоруссии. Беспорядки в Минске выльются в переворот, а затем в гражданскую войну и конфликт со странами-соседями, как это уже было в случае с Украиной.

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Так утверждали участники прошедшего утром в субботу пикета посольства США в Киеве, который провели представители белорусской общины «Сябры Волыни». Они вышли на пикет под посольство США с требованиями к американцам прекратить поддержку Беломайдана.

Пикетчики назвали Светлану Тихановскую «американской марионеткой» и развернули карикатуры на нее, а также бело-красный флаг, который, якобы, «сшит американским портным».

«Украинский сценарий» в Белоруссии тайно курируются RandCorporation – теневой структурой Госдепа», - заявил организатор пикета Михаил Кононович. «Мы, этнические белорусы, украинцы, все понимаем, какая ситуация сейчас разворачивается в Белоруссии, – заявил Михаил Конович. – Корпорация Rand через американский Госдеп действует на территории нашей исторической Родины. Они хотят ввязать Белоруссию в гражданскую войну и хаос, поссорить с соседями и развязать войну с ними».

«Не нужно лезть к нам в Республику Беларусь, мы знаем, кто такой Госдеп, корпорация Rand, кто такой Сорос. Мы против, и заявляем всему миру: руки прочь от Белоруссии!» – добавил руководитель общины.

Кроме того, участники пикета скандировали: «США – это война на Донбассе, США – это война в Белоруссии!», «Американцы, вон из Белоруссии!», «Корпорация Rand – это война!».

Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что Rand осуществляет поддержку несанкционированных акций либералов в Москве и ведет кампанию против достройки «Северного потока-2» в Европе, что уже стало причиной скандала в Бундестаге.