Детали Ученые обнаружили в теле человека орган, ранее неизвестный науке

2020-10-21 20:30 216

Ученые обнаружили человеческий орган, о существовании которого ранее никто не подозревал, сообщает Radiotherapy and Oncology.

По информации, это четвертая пара крупных слюнных желез. Ученые назвали эти железы tubarial (трубными).

Они находятся почти в геометрическом центре черепа, ближе к его основанию. Предполагается, что именно из-за такого расположения железы до сих пор оставались незамеченными.

Со слов медиков, открытие было сделано при изучении влияния лучевой терапии на пациентов с раком шеи и горла, а также простаты и уретры.

Для обнаружения и визуализации опухоли в организме исследователи взяли меченую радиоактивными изотопами глюкозу. Отмечается, что глюкозу поглощали не только опухоли, но и некие органы, которые и оказались четвертой парой слюнных желез.

Отмечается, что эти "новички" отвечают за смазку и защиту носоглотки и зева. Ученые добавляют, что это первое подобное открытие за 300 лет.

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