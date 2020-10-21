Ученые обнаружили в теле человека орган, ранее неизвестный науке

Ученые обнаружили человеческий орган, о существовании которого ранее никто не подозревал, сообщает Radiotherapy and Oncology.
По информации, это четвертая пара крупных слюнных желез. Ученые назвали эти железы tubarial (трубными).
Они находятся почти в геометрическом центре черепа, ближе к его основанию. Предполагается, что именно из-за такого расположения железы до сих пор оставались незамеченными.
Со слов медиков, открытие было сделано при изучении влияния лучевой терапии на пациентов с раком шеи и горла, а также простаты и уретры.
Для обнаружения и визуализации опухоли в организме исследователи взяли меченую радиоактивными изотопами глюкозу. Отмечается, что глюкозу поглощали не только опухоли, но и некие органы, которые и оказались четвертой парой слюнных желез.
Отмечается, что эти "новички" отвечают за смазку и защиту носоглотки и зева. Ученые добавляют, что это первое подобное открытие за 300 лет.
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