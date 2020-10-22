Детали Новый член Совета НБУ Василий Горбаль задекларировал квар-тиру за 8 грн и 10 млн грн в подарок от мамы

2020-10-22 19:14 216

Экс-регионал Василий Горбаль, назначенный членом Совета Национального банка Украины, задекларировал несколько объектов недвижимости и элитный автопарк при мизерной официальной зарплате. Об этом сообщил 24 канал.

Декларацию Горбаль обнародовал в мае 2020 года, когда участвовал в конкурсе на замещение должности главы Госаудита. В ней указаны 11 земельных участков в Киеве и области, общей площадью свыше 8000 кв.м и стоимостью под 8 млн грн. Семья Горбалей является владельцами и/или совладельцами двух особняков на 642,8 кв.м за 5,8 млн грн, а также двух квартир в столице, общей площадью 123 кв.м. «Цена указана смешная: одна квартира якобы обошлась в 107,8 тыс. грн, вторая — в 8 грн», — говорится в материале.

В семейном гараже три автомобиля: Bentley Continental 2006 года выпуска. Куплен в 2019-м за якобы 200 тыс. грн. Infiniti G60 2016 года за 1,6 млн грн, а также Skoda Superb 2016 года, купленная за 1,3 млн грн.

Основным местом работы Горбаля указана корпорация «Укриннмаш». В ней за год он заработал 16,8 тыс. грн, то есть чуть больше 1 тыс. грн в месяц. Согласно декларации, 10 млн грн он получил в подарок от мамы — Риммы Горбаль. Еще 1,4 млн грн выручил на продаже недвижимости. Бизнес супруги Натальи Горбаль принес 1,5 млн грн. Наличными семейство хранит 2,6 млн грн, в банке — 34,8 тыс. грн.

В бытность собственником ныне государственного Укргазбанка Василий Горбаль фигурировал в уголовных производствах по факту хищений и коррупции в крупных масштабах. До сих пор ему принадлежат 34,2 тыс. акций финучреждения. По версии издания, Горбаль может использовать свой новый статус члена Совета НБУ для прикрытия схем по выводу денег из Укргазбанка. Одну из них описал нардеп Александр Дубинский: нынешний глава госбанка Кирилл Шевченко вывел из финучреждения 200 млн гривен якобы в качестве агентского вознаграждения за привлечение депозитов госкомпаний. В реальности деньги отправлялись на сеть ФОПов, открытых на родственников и близких к членам правления госбанка людей. Кроме того, десятки миллионов ежегодно «уходят» из банка частным юрфирмам за якобы юридические услуги. «Хотя в банке, естественно, есть своя и довольно мощная юридическая служба. Не эти ли схемы Горбаль собирается прикрывать в Совете НБУ?», — пишет 112 канал.

Напомним, Горбаль уже входил в Совет НБУ в 2003–2005 годах, а также в 2007–2014 годах. Максимальный срок полномочий — 7 лет. Так что его третья каденция может завершиться в 2027 году. Горбаль был видным политическим деятелем времен Партии регионов. Был нардепом, главой Львовской ОГА, входил в ближайший круг Виктора Януковича.

Верховная Рада проголосовала за включение Горбаля в Совет НБУ 16 сентября. До того его кандидатуру поддержал комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.