Економіка За підсумками минулого місяця міжнародні резерви України помітно зросли

2025-07-08 13:35

За підсумками червня міжнародні резерви України зросли і станом на 1 липня становили $45,07 млрд, що на 1,2%, або на $530 млн більше, ніж місяць тому, повідомив Нацбанк.

"Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – йдеться у повідомленні.

Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку у червні надійшло $4,09 млрд в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). З цієї суми:

$1,69 млрд – від уряду Канади;

$1,25 млрд – через рахунки Світового банку;

$1,15 млрд – від Євросоюзу.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у червні спрямували $524 млн, з яких:

$226,8 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$4,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

$4,3 млн – обслуговування валютних ОВДП;

$1,6 млн – обслуговування боргу перед ЄС;

$286,6 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила $426,2 млн Міжнародному валютному фонду.

При цьому НБУ у червні продав на валютному ринку $2,96 млрд, а викупив до резервів – лише $1,3 млн. В результаті чистий продаж валюти у червні склав $2,96 млрд.

Також на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют) – резерви збільшилися на $337,8 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", – додали у Нацбанку.