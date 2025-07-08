Економіка За підсумками минулого місяця міжнародні резерви України помітно зросли

2025-07-08 13:35

За підсумками червня міжнародні резерви України зросли і станом на 1 липня становили $45,07 млрд, що на 1,2%, або на $530 млн більше, ніж місяць тому, повідомив Нацбанк.

"Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті", – йдеться у повідомленні.

Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку у червні надійшло $4,09 млрд в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). З цієї суми:

  • $1,69 млрд – від уряду Канади;
  • $1,25 млрд – через рахунки Світового банку;
  • $1,15 млрд – від Євросоюзу.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у червні спрямували $524 млн, з яких:

  • $226,8 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $4,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
  • $4,3 млн – обслуговування валютних ОВДП;
  • $1,6 млн – обслуговування боргу перед ЄС;
  • $286,6 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила $426,2 млн Міжнародному валютному фонду.

При цьому НБУ у червні продав на валютному ринку $2,96 млрд, а викупив до резервів – лише $1,3 млн. В результаті чистий продаж валюти у червні склав $2,96 млрд.

Також на обсяг резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют) – резерви збільшилися на $337,8 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту", – додали у Нацбанку.

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